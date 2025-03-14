Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
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Що відомо про інцидент
Інспектор з обстеження дерев Террі Дональдсон, який працював в енергетичній компанії Southern Electric Power Distribution, був звільнений за жарт. Він розміщував у робочому чаті WhatsApp під назвою "Жарти" серію "очевидно недоречних" відео, зображень, мемів і коментарів.
Разом із ним компанія звільнила й інших учасників чату, які підтримували подібний стиль спілкування. Дональдсон намагався оскаржити своє звільнення у суді, але Шотландський трибунал із трудових спорів відхилив його позов.
Серед матеріалів, які розміщував Дональдсон, були:
- Відео з "легко одягненими" жінками, які їздять на слоні;
- Порнографічний контент;
- Жарти із нецензурною лексикою;
- Коментарі, що містили неприпустимі висловлювання про зґвалтування.
Цікаво, що сам Дональдсон у деяких повідомленнях визнавав сумнівність таких "жартів". Попри це, він продовжував брати активну участь у поширенні непристойного контенту.
Чоловіка звільнили через "жарти" на роботі / Фото Unsplash
У січні 2024 року керівництво компанії викликало його на дисциплінарне слухання за порушення політики соціальних мереж і норм етики. Дональдсон визнав свою провину, але виправдовувався тим, що це були "безневинні жарти". Як наслідок – чоловік попрощався з роботою.