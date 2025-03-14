Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TVN 24.

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Главное об инциденте

Танк похитили 8 марта – в Международный женский день. Однако полиция сообщила об этом только 12 марта. Сейчас правоохранители начали расследование и ищут воров. Как им удалось похитить 36,5-тонный танк – остается загадкой.



В Польше украли танк / Фото Shutterstock

Что известно о танке

Танк Т-55 был снят с вооружения и долгое время просто стоял возле свалки.

Справка. 36,5-тонный Т-55 – советский основной боевой танк первого поколения. Он был принят на вооружение Советской Армии в 1958 году и выпускался в течение четырех лет. В 1962 году на вооружение поступила модернизированная версия Т-55А, которая, среди прочего, имела: противорадиационные футеровки для защиты экипажа от проникающей радиации.

В свое время танк Т-55 был одной из лучших конструкций своего класса. По состоянию на 1980 год его использовали вооруженные силы 38 стран.

Как могут наказать злоумышленников

Похищение танка в Польше является серьезным преступлением, подпадающим под категорию похищения военной техники. Согласно польскому законодательству, такие действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

Кроме того, если угон танка был совершен группой лиц, с применением насилия или с причинением значительного материального ущерба, суд может назначить более суровое наказание, учитывая обстоятельства дела и степень общественной опасности деяния.