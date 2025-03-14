Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TVN 24.

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Головне про інцидент

Танк викрали 8 березня – у Міжнародний жіночий день. Однак поліція повідомила про це лише 12 березня. Наразі правоохоронці розпочали розслідування і шукають крадіїв. Як їм вдалося викрасти 36,5-тонний танк – залишається загадкою.



У Польщі вкрали танк / Фото Shutterstock

Що відомо про танк

Танк Т-55 був знятий з озброєння і тривалий час просто стояв біля сміттєзвалища.

Довідка. 36,5-тонний Т-55 – радянський основний бойовий танк першого покоління. Він був прийнятий на озброєння Радянської Армії в 1958 році і випускався протягом чотирьох років. У 1962 році на озброєння надійшла модернізована версія Т-55А, яка, серед іншого, мала: протирадіаційні футеровки для захисту екіпажу від проникаючої радіації.

Свого часу танк Т-55 був однією з найкращих конструкцій свого класу. Станом на 1980 рік його використовували збройні сили 38 країн.

Як можуть покарати зловмисників

Викрадення танка в Польщі є серйозним злочином, що підпадає під категорію викрадення військової техніки. Згідно з польським законодавством, такі дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Крім того, якщо викрадення танка було скоєно групою осіб, із застосуванням насильства або із заподіянням значної матеріальної шкоди, суд може призначити більш суворе покарання, враховуючи обставини справи та ступінь суспільної небезпеки діяння.