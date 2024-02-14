За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, спроби російських військ відновити маневр на полі бою за допомогою застарілої теорії не приносять бажаних результатів. Він зазначає, що попри намагання, російській армії не вдається досягти ефекту радянських операцій.

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Теорія глибокого бою не працює

Теорія глибокого бою, розроблена у 1920-1930-х роках Радянським Союзом, передбачає ведення ворога на кількох фронтах. Крім того, на глибині – тактичному та оперативному рівнях.

Однак, як наголошує Машовець, сучасні Сили оборони України здатні протистояти таким маневрам. Як не дивно, завдяки технологічному паритету та ефективному відстеженню активності ворога.

Обмежені можливості Росії

Необхідний рівень раптовості для успішного прориву українських рубежів та ведення глибоких бойових дій вимагає від російських військ впровадження новітніх технологій та тактик.

Проте, за словами Машовця, російське командування зіштовхується і так з проблемами у:

веденні ефективного контрбатарейного вогню;

ураженні цілей на операційній глибині;

приховуванні районів зосередження військ.

Російській армії не вдається впроваджувати певні технологічні нововведення в оперативне планування. Зокрема, дистанційне мінування, широкомасштабні операції безпілотників та комунікацію з використанням сучасних технологій,

– пише ISW з посиланням на Костянтина Машовця.

Важливо! Збройні Сили продовжують відстежувати ситуацію та адаптуватися до змін на полі бою. Завдяки підтримці західних союзників та власним технологічним розвиткам, наша держава здатна протистояти спробам ворога використати застарілі стратегії та забезпечувати ефективну оборону.

Додамо, що після довгих місяців дискусій у Сполучених Штатах Америки Сенат таки схвалили пакет військової допомоги Україні на 60 мільярдів доларів. Це означає, що стабільна підтримка Сил оборони нашої держави з боку Вашингтона продовжуватиметься, хоча ще попереду ще має бути голосування Палати представників.

Крім того, згадаємо, що до роботи приступив новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Президент Володимир Зеленський нещодавно констатував, що Сирський цими днями разом з міністром оборони Рустемом Умєровим об'їхав всі гарячі точки фронту.