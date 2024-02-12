Если оккупантам удастся перерезать эту трассу, вероятнее всего, украинская группировка будет вынуждена отойти от Авдеевки. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Евгений Дикий – ветеран, военный аналитик.

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Ситуация очень сложная

Российские военные стремятся захватить Авдеевку. По сводкам Генштаба понятно, что ни сил, ни техники для этого не жалеют. Так, за минувшие сутки ВСУ отбили 29 вражеских атак в районе Авдеевки.

Очень плохая ситуация, очень тяжелая. Коксохим уже обходят с двух сторон, но он действительно как крепость, держаться может долго. Там проблема в трассе, потому что есть только одна, которая соединяет Авдеевку с тылами,

– отметил Евгений Дикий.

За долгие месяцы боев по трассе, которая постоянно простреливается, украинские военные научились организовывать логистику, им к этому не привыкать. Однако проблема в другом.

"Оккупанты стоят в километре от трассы. Если они этот километр доползут и выйдут к трассе, вариантов не останется – гарнизон должен будет отойти. Я абсолютно уверен, что никто не будет оставлять гарнизон в окружении. Но пока гарнизон не просто держится, но и эффективно осуществляет свою миссию", – отметил военный аналитик.

Задача Сил обороны на Авдеевском направлении – не просто удерживать территорий, а уничтожать врага в максимальном количестве. За каждого погибшего украинского воина ложится 12 оккупантов. Учитывая количественное преимущество россиян на этом направлении, такие потери просто бешеные.

Что произойдет, если Авдеевку захватят

Потеря Авдеевки напрямую повлияет на фронт.

Если взглянуть на карту, Авдеевка – это такой себе нож в глубине оккупированных территорий. Когда придется из нее выйти, это означает, что линия фронта просто выравнивается. Для россиян это облегчение – если они выровняют фронт, туда можно ставить меньше людей и техники,

– отметил Дикий.

К тому же Силы обороны перестанут доставать до Донецка. В то же время взятие Авдеевки – это не прорыв в глубину украинских позиций.

"Наоборот – они ликвидируют прорыв своего фронта и выравнивают его линию. Другое дело, что они переведут дыхание и смогут усилить давление на каком-то другом направлении", – подчеркнул ветеран.

Вероятнее всего, что следующее направление, за которое серьезно возьмутся российские военные, – Купянский.

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