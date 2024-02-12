Якщо окупантам вдасться перерізати цю трасу, найімовірніше, українське угруповання буде змушене відійти від Авдіївки. Детальніше про це 24 Каналу розповів Євген Дикий – ветеран, військовий аналітик.

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Ситуація дуже складна

Російські військові прагнуть захопити Авдіївку. За зведеннями Генштабу зрозуміло, що ні сил, ні техніки для цього не шкодують. Так, за минулу добу ЗСУ відбили 29 ворожих атак в районі Авдіївки.

Дуже погана ситуація, дуже важка. Коксохім вже обходять з двох боків, але він справді як фортеця, триматися може довго. Там проблема в трасі, бо є лише одна, яка з'єднує Авдіївку з тилами,

– зазначив Євген Дикий.

За довгі місяці боїв по трасі, яка постійно прострілюється, українські військові навчилися організовувати логістику, їм до цього не звикати. Однак проблема в іншому.

"Окупанти стоять за кілометр від траси. Якщо вони цей кілометр доповзуть і вийдуть до траси, варіантів не залишиться – гарнізон муситиме відійти. Я абсолютно впевнений, що ніхто не залишатиме гарнізон в оточенні. Але поки гарнізон не просто тримається, а й ефективно здійснює свою місію", – наголосив військовий аналітик.

Завдання Сил оборони на Авдіївському напрямку – не просто утримувати територій, а знищувати ворога у максимальній кількості. За кожного загиблого українського воїна лягає 12 окупантів. Зважаючи на кількісну перевагу росіян на цьому напрямку, такі втрати є просто шаленими.

Що станеться, якщо Авдіївку захоплять

Втрата Авдіївки напряму повпливає на фронт.

Якщо поглянути на карту, Авдіївка – це такий собі ніж в глибині окупованих територій. Коли доведеться з неї вийти, це означає, що лінія фронту просто вирівнюється. Для росіян це полегшення – якщо вони вирівняють фронт, туди можна ставити менше людей та техніки,

– зауважив Дикий.

До того ж Сили оборони перестануть діставати до Донецька. Водночас взяття Авдіївки – це не прорив у глибину українських позицій.

"Навпаки – вони ліквідують прорив свого фронту та вирівнюють його лінію. Інша справа, що вони переведуть подих і зможуть посилити тиск на якомусь іншому напрямку", – підкреслив ветеран.

Найімовірніше, що наступний напрямок, за який серйозно візьмуться російські військові, – Куп'янський.

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