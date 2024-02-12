Про це ідеться у звіт Інституту вивчення війни (ISW). Там проаналізували чиину ситуацію та недалеке майбутнє.

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Російська оборонно-промислова база є не настільки продуктивною, як її позиціонує Кремль, але на сьогодні вона усе ще здатна підтримувати бойовий потенціал армії Росії,

– цитує Інститут українського військового оглядача Костянтина Машовця.

За даними Ради безпеки, оборонна промисловість Росії досягла піку виробництва у вересні 2023 року, що на 38,9% перевищувало середній місячний обсяг виробництва у 2022 році, і знижувалася впродовж наступних місяців.

Російський оборонпром намагається компенсувати дефіцит середньо- та висококваліфікованої робочої сили, а також нездатність отримати необхідне промислове виробниче обладнання, запасні частини та сервісне обслуговування для підтримки темпів і обсягів виробництва озброєнь.

Впливають на ситуацію і санкції

Так, компанії Китаю усе менше надають Росії обладнання і запасні частини. Західні компанії не бажають обслуговувати або постачати запчастини для цих машин через санкції. Однак Кремль придбав багато промислових виробничих систем у країн Заходу до повномасштабного вторгнення.

Зазначають, що обсяги виробництва танків, про які останніми роками повідомляла Росія, здебільшого є відновленими та модернізованими машинами, які взяли зі складу, а не новими зразками озброєнь.

Основний російський виробник танків – "Уралвагонзавод", де за ідеальниї умов можуть виробляти 60 – 70 танків Т-90 на рік. Тобто, щомісячно підприємство виробляє від 3 до 6 нових танків цієї моделі. Наразі це єдиний виробник нових танків в Росії.

Виробники "Омсктрансмаш" і 103-й бронетанковий ремонтний завод в Читі (Забайкальський край) – зосереджені на відновленні, ремонті та модернізації вже готових танків.

"Російські виробники дуже рідко модернізують танки Т-72 і Т-80. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв раніше заявляв, що російські війська отримали 1600 танків у 2023 році", – йдеться у звіті ISW.

Вожночас Коваленко пояснив це число переважно відновленими та модернізованими, а не серійно виробленими машинами

Кількісна перевага

В Інституті зазначають, що Росія здатна модернізувати та використовувати вилучені зі сховищ танки і дає її військам перевагу на полі бою за кількісним показником.

"Деякі нові танки, зокрема Т-14 "Армата", виробляються погано. Натомість Росія активно ремонтує старі танки, на кшталт Т-72, що є більш надійними", – ідеться у звіті.

Росія намагається пристосуватися до обмежень, які виникли через санкції Заходу і надалі буде намагатися їх обійти. Втім, аналітики вважють, що найближчим часом російський оборонно-промисловий комплекс може зіткнутися зі складнощами.

Ба більше, посилення заходів із обходу санкцій та партнерства з такими державами, як Китай і Північна Корея, може допомогти погіршити ситуацію росіян у середньостроковій і довгостроковій перспективі.