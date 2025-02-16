В інтерв'ю NBC News Зеленський окреслив втрати України у війні, передає 24 Канал.

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Скільки захисників загинуло

За його словами, наша країна втратила 46 тисяч солдатів загиблими, а ще 380 тисяч воїнів отримали поранення.

Нагадаємо, що на початку лютого в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану глава держави вже називав втрати обох сторін за майже три роки повномасштабної війни.

Тоді він сказав, що 45 тисяч українських військових загинули. Також 390 тисяч захисників отримали поранення. Щодо росіян, то приблизно 350 тисяч окупантів загинули, 50-70 тисяч зникли безвісти, і понад 600 тисяч отримали поранення, з яких багато залишаються на полі бою без евакуації.