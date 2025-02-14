Сирський нагородив український військових, коли перебував у Сумській області. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського у Telegram.

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Яких втрат зазнав ворог у Курській області

За словами головнокомандувача ЗСУ Сирського, ворог втратив близько 48 тисяч солдат у Курській області, з яких 20 тисяч – убитими.

Сирський відзначив нагородами військовослужбовців, які виконують завдання у Курській області. Це, насамперед, бригади Десантно-штурмових військ, а також підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед них – ті, хто відбивають ворожі штурми на Курщині та самі проводять результативні наступальні дії.

Завдяки цим воїнам наш фронтир на півночі міцний. Завдяки їм Україна і через пів року після початку Курської наступальної операції зберігає контроль над сотнями квадратних кілометрів території країни-агресора, а противник продовжує зазнавати значних втрат у живій силі й техніці,

– зазначив головнокомандувач.