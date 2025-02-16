Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента України в інтерв'ю NBC News.

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Наскільки допомога США критична для України

Військова підтримка США, яку отримує Україна, є дуже важливою не лише зараз, коли наша держава дає відсіч російській агресії, а й в майбутньому – коли Росія наважиться піти з новою війною. Зеленський додав, що навіть не хоче розглядати варіант, у якому Київ залишиться без стратегічного партнерства з Вашингтоном.

Ймовірно, це буде дуже, дуже, дуже складно. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але у нас буде мало шансів – мало шансів вижити без підтримки США,

– заявив Зеленський.

Президент України також наголосив, що російський диктатор Владімір Путін хотів сісти не для того, щоб закінчити війну. На думку Зеленського, нині Кремль хоче укласти угоду про припинення вогню, аби у майбутньому з Росії зняли санкції та з'явилася змога перегрупувати російських солдатів.

"Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти деякі санкції через припинення вогню і так далі", – пояснив Зеленський.

Раніше Чехія повідомила, що продовжить ініціативу з постачання Україні великокаліберних боєприпасів, надавши вже 1,6 мільйона снарядів.