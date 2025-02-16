Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Мюнхенської конференції з безпеки.

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Келлог розкритикував політику адміністрації Байдена

Під час обговорення плану щодо миру в Україні Кіт Келлог заявив, що нова влада США буде готувати чіткий план допомоги.

Ми вже згадували Крим. Але не треба звинувачувати у всьому нас. Були гучні заяви "будемо стільки, скільки потрібно", але це просто гасла, а у нас буде стратегія,

– сказав спецпредставник Трампа.

Варто зазначити, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час свого виступу також згадав, що у 2014 році, коли почалась російсько-українська війна, США обмежились лише наданням гуманітарної допомоги країні.

Що ми зробили не так у 2014 році? Ми не давали Україні зброї, ми давали їм ковдри,

– додав Грем.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що військова допомога США є критично важливою для країни. Він також зауважив, що припинення підтримки зробить Україну вразливою до нової масштабної атаки Росії.