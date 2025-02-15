Про основні заяви Кіта Келлога на полях Мюнхенської конференції повідомляє 24 Канал. На конференції Келлог робив записи та слухав усе, що говорили про війну. Він передасть їх Дональду Трампу, а президент використає ці дані для мирного плану.

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Виступ Келлога на українському ланчі в Мюнхені

За словами Кіта Келлога, посередництво між Україною та Росією беруть на себе США. Українська сторона також знаходитиметься за столом переговорів. Який вигляд матимуть переговори, спецпредставник Трампа ще не знає. Але США налаштовані завершити війну та вбивства.

Коли говоримо про те, щоб сидіти за столом… я тут, щоб зібрати важливу інформацію. Я дипломат. За столом будуть українці та росіяни, і американці як посередники,

– сказав Келлог.

Також посадовець зазначив, що визначення успіху України полягатиме не в завершенні бойових дій чи мирній угоді, а тоді, коли вперше буде порушено припинення вогню і як всі сторони відреагують.

У своїй промові Кіт Келлог ще раз нагадав, що Дональд Трамп націлений назавжди зупинити війну таким чином, щоб Україна стала суверенною та безпечною державою.

Келлог публічно оголосив, що за 180 днів планує залучити всі сторони для врегулювання конфлікту в Україні.

Ми говоримо про те, що це (закінчення війни – 24 Канал) має бути швидше. І я живу за часом Трампа. Він просить тебе зробити це сьогодні, а завтра вже питає, чому це не було зроблено,

– зазначив Келлог.

Спецпредставник Трампа також додав, що президент США не віддасть важливих інтересів під час укладання миру. А тому швидку та "слабку" угоду він не розглядає. Україна також буде за столом переговорів, адже у США ніхто ніколи не допускав, що переговори відбудуться без її участі.

На думку Кіта Келлога Європа "фізично" не зможе бути присутня за столом переговорів щодо завершення війни, але в цьому процесі врахують її інтереси. США не хочуть залучати до перемовин багато учасників, щоб не повторилися Мінські угоди.

Чи всі будуть ваші (Європи – 24 Канал) інтереси включені в ці обговорення? Так. Якщо мається на увазі сидіти фізично за столом, то ні,

– заявив посадовець.

Щодо подальшого фінансової допомоги для України з боку США, Келлог відповів, що Сполучені Штати будуть продовжувати надання коштів. Але війну вже треба зупинити.

Спецпредставник заявив, що за час повномасштабної війни Україна втратила в три рази більше людей, ніж Америка під час війн в Кореї й В'єтнамі разом. Він порівняв сучасну війну із Другою світовою.

Окрім цього, Келлог підкреслив що Україна має отримати непорушні гарантії безпеки та закликав європейські країни збільшити видатки на оборону. Варіанти гарантій безпеки для України розглядаються різні, але Дональд Трамп має ухвалити остаточне рішення щодо цього.

Кіт Келлог зазначив, що першою дією для закінчення війни має стати зупинка вогню. Обидві сторони повинні ухвалити таке рішення. Але жахливу війну, за його словами, потрібно зупиняти "довгостроково, а не просто зараз".

Посадовець підкреслив, що Адміністрація президента США за останні 30 днів має більше успіхів у питанні врегулювання війни в Україні, ніж за минулі три роки.

Кіт Келлог відвідає Україну

Після візиту до Німеччини спеціальний представник Дональда Трампа планує поїхати до Києва. Під час поїздки, яка може відбутися вже наступного тижня, він буде враховувати результати конструктивної зустрічі Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Після цього візиту до України Келлог поспілкується зі спецпредставником Стівом Віткоффом, який відповідає за напрямок Росії. Посадовці покажуть всі отримані записи Трампу. Зокрема про те, як союзники уявляють сталий мир.