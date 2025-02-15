Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Келлога, якого цитує Новини. LIVE. Він відповів на питання про поїздку до України під час Мюнхенської конференції з безпеки.

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Коли Кіт Келлог може приїхати до України

Спецпредставник президента США з питань України та Росії може зустрітися з українською стороною вже наступного тижня. Кіт Келлог припустив таку можливість.

Під час офіційного візиту Келлог враховуватиме результати зустрічі віцепрезидента Джей Ді Венса з Володимиром Зеленським. Він не називає деталі їхньої розмови, але вважає її конструктивною.

Про свою майбутню поїздку до України Келлог раніше повідомляв у соціальних мережах, а ЗМІ з посиланням на свої джерела писали, що його візит може відбутися 20 лютого. Саме таку дату начебто пропонувала американська сторона, однак офіційно про дату не повідомляли.

Келлог за наступні тижні має відвідати ще Бельгію та Україну. У нашій країні він зустрінеться з представниками влади та громадянами.

Нагадаємо, спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келлог відповідальний за напрямок України. Зі свого боку він налаштований проводити жорстку дипломатію. За сторону Росії натомість відповідає Стів Віткофф.