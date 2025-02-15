Він підкреслив, що часу для зволікання немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Туска у X.

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Яку пропозицію висловив Туск

Європі необхідний чіткий план дій щодо України та власної безпеки. Якщо ми не підготуємо його зараз, за нас це зроблять інші – і не обов’язково в наших інтересах. Часу на зволікання немає,

– наголосив Туск.

Туск підкреслив, що Європа має взяти ініціативу у власні руки, щоб зберегти стабільність і захистити свої стратегічні інтереси.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав до створення єдиних європейських збройних сил. Президент також підкреслив, що без участі України жодна європейська армія не зможе ефективно стримувати російську загрозу, адже саме українські військові мають унікальний бойовий досвід.