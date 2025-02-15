Он подчеркнул, что времени для промедления нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Туска в X.

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Какое предложение высказал Туск

Европе необходим четкий план действий по Украине и собственной безопасности. Если мы не подготовим его сейчас, за нас это сделают другие – и не обязательно в наших интересах. Времени на промедление нет,

– подчеркнул Туск.

Туск подчеркнул, что Европа должна взять инициативу в собственные руки, чтобы сохранить стабильность и защитить свои стратегические интересы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию единых европейских вооруженных сил. Президент также подчеркнул, что без участия Украины ни одна европейская армия не сможет эффективно сдерживать российскую угрозу, ведь именно украинские военные имеют уникальный боевой опыт.