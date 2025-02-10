Про це телеканалу CNN повідомили джерела в українському уряді, пише 24 Канал.

Дивіться також Мюнхен 2025․ Який мирний план везе Келлог, чи будуть переговори й чого чекати Україні

Кіт Келлог приїде до України

За даними джерела телеканалу, візит Келлога запланований на четвер, 20 лютого.

Проте жодних інших подробиць щодо візиту представника Трампа телеканал не наводить.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 лютого, Володимир Зеленський анонсував візит американської делегації в Україну. Він розповів, що цього тижня ще перед конференцією у Мюнхені до України приїдуть деякі "серйозні люди" з команди Дональда Трампа.

Вже на самому форумі у Німеччині у президента буде низка зустрічей, зокрема з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та іншими представниками адміністрації Трампа. У команди українського лідера також заплановані окремі переговори.