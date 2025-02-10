Об этом телеканалу CNN сообщили источники в украинском правительстве, пишет 24 Канал.

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Кит Келлог приедет в Украину

По данным источника телеканала, визит Келлога запланирован на четверг, 20 февраля.

Однако никаких других подробностей относительно визита представителя Трампа телеканал не приводит.

Напомним, что в понедельник, 10 февраля, Владимир Зеленский анонсировал визит американской делегации в Украину. Он рассказал, что на этой неделе еще перед конференцией в Мюнхене в Украину приедут некоторые "серьезные люди" из команды Дональда Трампа.

Уже на самом форуме в Германии у президента будет ряд встреч, в частности с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и другими представителями администрации Трампа. У команды украинского лидера также запланированы отдельные переговоры.