Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Келлога, которого цитирует Новости. LIVE. Он ответил на вопрос о поездке в Украину во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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Когда Кит Келлог может приехать в Украину

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России может встретиться с украинской стороной уже на следующей неделе. Кит Келлог допустил такую возможность.

Во время официального визита Келлог будет учитывать результаты встречи вице-президента Джей Ди Вэнса с Владимиром Зеленским. Он не называет детали их разговора, но считает его конструктивным.

О своей предстоящей поездке в Украину Келлог ранее сообщал в социальных сетях, а СМИ со ссылкой на свои источники писали, что его визит может состояться 20 февраля. Именно такую дату вроде бы предлагала американская сторона, однако официально о дате не сообщали.

Келлог за следующие недели должен посетить еще Бельгию и Украину. В нашей стране он встретится с представителями власти и гражданами.

Напомним, специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог ответственный за направление Украины. Со своей стороны он настроен проводить жесткую дипломатию. За сторону России взамен отвечает Стив Уиткофф.