Він вважає, що його промову "добре сприйняли". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як Трамп відгукнувся про промову свого віцепрезидента у Мюнхені

Трамп зазначив, що слова Венса "добре сприйняли".

І я думаю, що це правда, що в Європі втрачають своє чудове право на свободу слова,

– сказав Трамп.

Крім того, Трамп висловив думку, що в Європа "повинна бути обережною", і сказав, що континент "має велику імміграційну проблему".

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Кіт Келлог врахує результати зустрічі віцепрезидента Джей Ді Венса з Володимиром Зеленським під час свого візиту до України. Він назвав розмову між Венсом і Зеленським конструктивною.

Додамо, Кіт Келлог вважає, що війна в Україні має закінчитися менш ніж за рік, і ставить на це 180 днів. Він наголошує на важливості сталого та довготривалого миру, який забезпечить суверенітет України.