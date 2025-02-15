Він назвав перемовини Венса та Зеленського конструктивними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Як Келлог вестиме розмову із Зеленським

Келлог назвав конструктивною розмову між Венсом із Зеленським на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Я буду опиратися на конструктивні розмови Венса з президентом Зеленським під час мого майбутнього візиту в Україну,

– заявив Кіт Келлог.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа зокрема заявив, що США будуть посередниками між українцями та росіянами на переговорах. Він додав, що філософія Сполучених Штатів полягає у тому, аби "зупинити вбивства і війну". Спецпредставник запевнив, що ніхто не буде виключений із переговорного процесу щодо встановлення миру в Україні.

Також Кіт Келлог наголосив, що впродовж останніх 30 днів адміністрація чинного лідера Дональда Трампа досягла набагато більшого, ніж адміністрація колишнього президента США Джо Байдена за майже 3 роки.