Угода, що зупинить війну ще не означатиме успіх, вважає Келлог. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Яку заяву зробив кіт Келлог

Спекпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що на його думку, визначним успіхом для України будуть не припинення вогню і навіть не довгостроковий мирний договір.

Визначенням успіху буде тоді, коли перший раз буде порушено припинення вогню і як всі сторони відреагують,

– сказав він.

Додамо, Кіт Келлог зокрема заявив, що США будуть посередниками між українцями та росіянами на переговорах. Він додав, що філософія Сполучених Штатів полягає у тому, аби "зупинити вбивства і війну". Спецпредставник запевнив, що ніхто не буде виключений із переговорного процесу щодо встановлення миру в Україні.