Соглашение, что остановит войну еще не будет означать успех, считает Келлог. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Какое заявление сделал кот Келлог

Спекпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что по его мнению, выдающимся успехом для Украины будут не прекращение огня и даже не долгосрочный мирный договор.

Определением успеха будет тогда, когда первый раз будет нарушено прекращение огня и как все стороны отреагируют,

– сказал он.

Добавим, Кит Келлог в частности заявил, что США будут посредниками между украинцами и россиянами на переговорах. Он добавил, что философия Соединенных Штатов заключается в том, чтобы "остановить убийства и войну". Спецпредставитель заверил, что никто не будет исключен из переговорного процесса по установлению мира в Украине.