Об основных заявлениях Кита Келлога на полях Мюнхенской конференции сообщает 24 Канал. На конференции Келлог делал записи и слушал все, что говорили о войне. Он передаст их Дональду Трампу, а президент использует эти данные для мирного плана.

Смотрите также Трамп назвал "замечательной" речь своего вице-президента в Мюнхене, в которой тот критиковал Европу

Выступление Келлога на украинском ланче в Мюнхене

По словам Кита Келлога, посредничество между Украиной и Россией берут на себя США. Украинская сторона также будет находиться за столом переговоров. Как будут выглядеть переговоры, спецпредставитель Трампа еще не знает. Но США настроены завершить войну и убийства.

Когда говорим о том, чтобы сидеть за столом... я здесь, чтобы собрать важную информацию. Я дипломат. За столом будут украинцы и россияне, и американцы как посредники,

– сказал Келлог.

Также чиновник отметил, что определение успеха Украины будет заключаться не в завершении боевых действий или мирном соглашении, а тогда, когда впервые будет нарушено прекращение огня и как все стороны отреагируют.

В своей речи Кит Келлог еще раз напомнил, что Дональд Трамп нацелен навсегда остановить войну таким образом, чтобы Украина стала суверенным и безопасным государством.

Келлог публично объявил, что за 180 дней планирует привлечь все стороны для урегулирования конфликта в Украине.

Мы говорим о том, что это (окончание войны – 24 Канал) должно быть быстрее. И я живу по времени Трампа. Он просит тебя сделать это сегодня, а завтра уже спрашивает, почему это не было сделано,

– отметил Келлог.

Спецпредставитель Трампа также добавил, что президент США не отдаст важных интересов при заключении мира. Поэтому быстрое и "слабое" соглашение он не рассматривает. Украина также будет за столом переговоров, ведь в США никто никогда не допускал, что переговоры состоятся без ее участия.

По мнению Кита Келлога Европа "физически" не сможет присутствовать за столом переговоров по завершению войны, но в этом процессе учтут ее интересы. США не хотят привлекать к переговорам много участников, чтобы не повторились Минские соглашения.

Все ли будут ваши (Европы – 24 Канал) интересы включены в эти обсуждения? Да. Если имеется в виду сидеть физически за столом, то нет,

– заявил чиновник.

Относительно дальнейшего финансовой помощи для Украины со стороны США, Келлог ответил, что Соединенные Штаты будут продолжать предоставление средств. Но войну уже надо остановить.

Спецпредставитель заявил, что за время полномасштабной войны Украина потеряла в три раза больше людей, чем Америка во время войн в Корее и Вьетнаме вместе взятых. Он сравнил современную войну со Второй мировой.

Кроме этого, Келлог подчеркнул, что Украина должна получить незыблемые гарантии безопасности и призвал европейские страны увеличить расходы на оборону. Варианты гарантий безопасности для Украины рассматриваются различные, но Дональд Трамп должен принять окончательное решение по этому поводу.

Кит Келлог отметил, что первым действием для окончания войны должна стать остановка огня. Обе стороны должны принять такое решение. Но ужасную войну, по его словам, нужно останавливать "долгосрочно, а не просто сейчас".

Чиновник подчеркнул, что Администрация президента США за последние 30 дней имеет больше успехов в вопросе урегулирования войны в Украине, чем за прошедшие три года.

Кит Келлог посетит Украину

После визита в Германию специальный представитель Дональда Трампа специальный представитель планирует поехать в Киев. Во время поездки, которая может состояться уже на следующей неделе, он будет учитывать результаты конструктивной встречи Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

После этого визита в Украину Келлог пообщается со спецпредставителем Стивом Уиткоффом, который отвечает за направление России. Чиновники покажут все полученные записи Трампу. В частности о том, как союзники представляют устойчивый мир.