Володимир Зеленський сказав, скільки українських військових загинули, захищаючи незалежність України. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Пірсу Моргану.

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Що відомо про втрати України

Володимир Зеленський назвав цифру загиблих та поранених українських військових. Водночас порахувати точно неможливо, адже на значній ділянці фронту ще тривають активні бойові дії. Крім цього, частина нашої території окупована ворогом.

За словами президента України, 45 тисяч військових загинули, 390 тисяч випадків поранень.

Уточнюю: поранень більше. ніж поранених. Це пов'язано із тим, що дехто повертався на фронт та знову був поранений,

– пояснив президент.

Він також зачепив тему втрат ворога у війні. Він вважає, що приблизно 350 тисяч росіян загинули, 50 – 70 тисяч зникли безвісти і ще понад 600 тисяч отримали поранення. за словами Зеленського, поранені на полі бою росіяни там і залишаються, тобто ворог не евакуйовує своїх поранених.