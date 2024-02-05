Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень 29 січня – 4 лютого, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.
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Постійні штурми Авдіївки
Ледь не з перших днів повномасштабної війни російські війська намагаються вибити Сили оборони України з Авдіївки, щоб віддалити лінію фронту від окупованого Донецька. Та найбільше ситуація довкола міста загострилася восени 2023 року, коли ворог розпочав практично безперервні штурми міста.
Авдіївка є прикладом того, як ворог таки зумів навчитися воювати. Хоча й тут бувають беззмістовні лобові атаки великими колонами техніки, та все ж росіяни намагаються креативити й постійно змінювати напрямки свого удару.
Якщо в попередній місяць російські війська атакували передовсім з південного напрямку, то минулого тижня основний удар був сконцентрований з північного напрямку. На жаль, ворог зумів отримати деякі успіхи.
Так, росіяни змогли підійти до пісчаного кар'єра на північно-східних околицях Авдіївки. Також важкі бої тривають у Первомайському, що на західному фланзі Авдіївки. Тут російські війська змогли захопити окремі будинки.
Росіяни атакували Авдіївку з півночі: дивіться карту
Росіяни хочуть захопити Терни
Ще одним напрямком удару російських військ минулого тижня було село Терни, розташоване на півночі Донецької області – 17 кілометрів на захід від Кремінної. Після активних наступальних дій ворог мав деякі успіхи й зумів захопити чимало позицій.
Відстань до села залишається приблизно такою ж, як росіяни змогли здолати, та ситуація може бути доволі загрозливою. Мета ворога тут абсолютно очевидно – одразу за Тернами та сусідньою Ямполівкою простягаються доволі широкі ставки.
Тож зумівши пробитися до одного з сіл і вийти на ці ставки, російські війська відчутно покращать своє становище. Ще однією природною перешкодою тут є річка Жеребець. Тож потенційне захоплення Тернів та Ямполівки створить загрозу для українських позицій в серебрянському лісництві, розташованому південніше, та особливо на околицях Невського й Макіївки, розташованих північніше.
Росіяни атакували в бік Тернів: дивіться карту
Не без успіхів ЗСУ
Не обійшовся минулий тиждень і без часткових просувань Сил оборони. Українські військові змогли відбити в росіян раніше втрачені позиції поблизу Кліщіївки.
Звісно, це просування не таких масштабів, яких би нам усім хотілося. Втім, тут варто пам'ятати, що ворог докладає величезних зусиль і стягує серйозні резерви для того, щоб повернути собі Кліщіївку. Та на практиці ситуація виходить абсолютно іншою.
ЗСУ відбили позиції в росіян: дивіться карту