О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю 29 января – 4 февраля, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Постоянные штурмы Авдеевки

Едва ли не с первых дней полномасштабной войны российские войска пытаются выбить Силы обороны Украины из Авдеевки, чтобы отдалить линию фронта от оккупированного Донецка. Но больше всего ситуация вокруг города обострилась осенью 2023 года, когда враг начал практически непрерывные штурмы города.

Авдеевка является примером того, как враг таки сумел научиться воевать. Хотя и здесь бывают бессмысленные лобовые атаки большими колоннами техники, но все же россияне пытаются креативить и постоянно менять направления своего удара.

Если в предыдущий месяц российские войска атаковали прежде всего с южного направления, то на прошлой неделе основной удар был сконцентрирован с северного направления. К сожалению, враг сумел получить некоторые успехи.

Так, россияне смогли подойти к песчаному карьеру на северо-восточных окраинах Авдеевки. Также тяжелые бои продолжаются в Первомайском, что на западном фланге Авдеевки. Здесь российские войска смогли захватить отдельные дома.

Россияне атаковали Авдеевку с севера: смотрите карту

Россияне хотят захватить Терны

Еще одним направлением удара российских войск на прошлой неделе было село Терны, расположенное на севере Донецкой области – 17 километров к западу от Кременной. После активных наступательных действий враг имел некоторые успехи и сумел захватить немало позиций.

Расстояние до села остается примерно таким же, как россияне смогли преодолеть, но ситуация может быть довольно угрожающей. Цель врага здесь совершенно очевидно – сразу за Тернами и соседней Ямполевкой простираются довольно широкие ставки.

Поэтому сумев пробиться к одному из сел и выйти на эти ставки, российские войска ощутимо улучшат свое положение. Еще одним естественным препятствием здесь является река Жеребец. Поэтому потенциальный захват Тернов и Ямполевки создаст угрозу для украинских позиций в Серебрянском лесничестве, расположенном южнее, и особенно в окрестностях Невского и Макеевки, расположенных севернее.

Россияне атаковали в сторону Тернов: смотрите карту

Не без успехов ВСУ

Не обошлась прошедшая неделя и без частичных продвижений Сил обороны. Украинские военные смогли отбить у россиян ранее утраченные позиции вблизи Клещеевки.

Конечно, это продвижение не таких масштабов, которых бы нам бы всем хотелось. Впрочем, здесь стоит помнить, что враг прилагает огромные усилия и стягивает серьезные резервы для того, чтобы вернуть себе Клещеевку. Но на практике ситуация получается совершенно другой.

ВСУ отбили позиции у россиян: смотрите карту

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