В обновленном рейтинге армий мира от Global Firepower украинское войско разместили на 18 месте в мире и на четвертом в Европе. Если сравнивать с прошлогодним рейтингом, то Украина опустилась на 3 позиции.

По части показателей Украина и вовсе оказалась в топе мощнейших армий в мире. О том, как в своем рейтинге Global Firepower оценил Украину, читайте в материале 24 Канала.

Для начала о самом рейтинге. PowerIndex, который портал включает в себя для составления рейтинга, включает целый ряд данных о государствах, среди которых численность населения и армии, количество разнообразного оружия, финансирование армии и география.

Критерии и их оценку можно было бы назвать довольно примитивными. Впрочем, это едва ли не самый авторитетный рейтинг армий. Поэтому от него и будем отталкиваться.

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Рейтинг армий мира – кто и кого обогнал

По общему индексу Украину на начало 2024 года разместили на 18 позиции. При этом выше нашего государства оказались только 3 государства, которые территориально расположены в Европе – Великобритания, Италия и Франция. Обогнали мы даже Германию, которая является одним из ключевых партнеров нашего государства. В целом топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Соединенные Штаты Америки,

2. Россия,

3. Китай,

4. Индия,

5. Южная Корея,

6. Великобритания,

7. Япония,

8. Турция,

9. Пакистан,

10. Италия,

11. Франция,

12. Бразилия,

13. Индонезия,

14. Иран,

15. Египет,

16. Австралия,

17. Израиль,

18. Украина,

19. Германия,

20. Испания.

Очень интересно, что Украина, которая уже почти 2 года находится в состоянии полномасштабной войны, опустилась на 3 позиции, если сравнивать с рейтингом в начале 2023 года. Украинское войско в рейтинге обогнали армии Ирана, Австралии и Израиля.

При этом в топ-10 также произошли определенные изменения. Так, Южная Корея смогла обогнать Японию, которая смогла обогнать Пакистан. А Турция ворвалась в топ-10, вытеснив из него Францию, также обогнав Италию и Пакистан.

Рост рейтинга Израиля, Ирана и Южной Кореи можно объяснить ростом напряженности в последнее время в регионах этих стран. Поэтому правительствам этих стран приходится реагировать – это и дополнительная мобилизация населения и усиление обороноспособности государств.

Всего из 20 сильнейших армий мира сразу 7 являются членами крупнейшего военного Альянса – НАТО. Это США, Великобритания, Турция, Италия, Франция, Германия и Испания.



Топ-10 сильнейших армий мира / Инфографика 24 Канала

Численность населения и армии

Именно численность населения государства, а затем и численность его армии едва ли не в первую очередь определяет его место в рейтинге Global Firepower. Прежде всего именно эти показатели позволили Китаю и Ирану попасть в первую пятерку армий мира. В целом самыми многочисленными государствами являются:

1. Китай – 1 миллиард 413 миллионов человек,

– 1 миллиард 413 миллионов человек, 2. Индия – 1 миллиард 399 миллионов,

– 1 миллиард 399 миллионов, 3. США – 339 миллионов,

– 339 миллионов, 4. Индонезия – 279 миллионов,

– 279 миллионов, 5. Пакистан – 247 миллионов.

Украина же расположилась на далеком 35 месте в рейтинге. Аналитики оценили численность населения Украины в 43,3 миллиона человек. Это больше, чем, например, у Канады (38,5 миллиона) или Польши (37,9 миллиона).

К слову, это едва ли не единственный показатель, который в случае Украины могли несколько завысить, а не наоборот. Ведь, по данным Государственной службы статистики, в начале 2022 года численность населения нашего государства составляла 41,1 миллиона человек. За 2 года полномасштабной войны этот показатель отнюдь не вырос.

Вместо этого Россию поместили на девятом месте списка. Численность ее населения была оценена в 141 миллион. Помимо топ-пятерки, ее также обогнали Нигерия (230 миллионов), Бразилия (218 миллионов) и Бангладеш (167 миллионов).

Как Украина, так и Россия попали в топ самых многочисленных армий в мире. Global Firepower несколько странно разделил армии на регулярную армию и резерв. Так, согласно рейтингу, у Украины только 900 тысяч активных военнослужащих, но сразу 1,2 миллиона резерва. По количеству регулярных войск Украина оказалась на шестом месте рейтинга:

1. Китай – 2 миллиона 35 тысяч,

– 2 миллиона 35 тысяч, 2. Индия – 1 миллион 455 тысяч,

– 1 миллион 455 тысяч, 3. США – 1 миллион 328 тысяч,

– 1 миллион 328 тысяч, 4. Северная Корея – 1 миллион 320 тысяч,

– 1 миллион 320 тысяч, 4. Россия – 1 миллион 320 тысяч,

– 1 миллион 320 тысяч, 6. Украина – 900 тысяч,

– 900 тысяч, 7. Пакистан – 654 тысячи,

– 654 тысячи, 8. Иран – 610 тысяч,

– 610 тысяч, 9. Южная Корея – 600 тысяч,

– 600 тысяч, 9. Вьетнам – 600 тысяч.

Вероятно, к регулярной армии авторы рейтинга отнесли только тех военных, которые непосредственно задействованы в боевых действиях, а в резерв вместо этого попали и действующие военнослужащие, которые находятся на тыловых должностях. Поэтому эти показатели следует рассматривать в комплексе. Следовательно, рейтинг будет выглядеть следующим образом:

1. Вьетнам – 5 миллионов 600 тысяч человек (только 600 тысяч регулярной армии, но целых 5 миллионов – резерв),

– 5 миллионов 600 тысяч человек (только 600 тысяч регулярной армии, но целых 5 миллионов – резерв), 2. Южная Корея – 3 миллиона 700 тысяч (600 тысяч регулярной армии и 3 миллиона 100 тысяч – резерв),

– 3 миллиона 700 тысяч (600 тысяч регулярной армии и 3 миллиона 100 тысяч – резерв), 3. Россия – 3 миллиона 320 тысяч (1 миллион 320 тысяч регулярной армии, 2 миллиона – резерв),

– 3 миллиона 320 тысяч (1 миллион 320 тысяч регулярной армии, 2 миллиона – резерв), 4. Индия – 2 миллиона 610 тысяч (1 миллион 455 тысяч регулярной армии, 1 миллион 155 тысяч – резерв),

– 2 миллиона 610 тысяч (1 миллион 455 тысяч регулярной армии, 1 миллион 155 тысяч – резерв), 5. Китай – 2 миллиона 545 тысяч (2 миллиона 35 тысяч регулярной армии, 510 тысяч – резерв),

– 2 миллиона 545 тысяч (2 миллиона 35 тысяч регулярной армии, 510 тысяч – резерв), 6. Тайвань – 2 миллиона 535 тысяч (225 тысяч регулярной армии, 2 миллиона 310 тысяч – резерв),

– 2 миллиона 535 тысяч (225 тысяч регулярной армии, 2 миллиона 310 тысяч – резерв), 7. США – 2 миллиона 138 тысяч (1 миллион 328 тысяч регулярной армии, 800 тысяч – резерв),

– 2 миллиона 138 тысяч (1 миллион 328 тысяч регулярной армии, 800 тысяч – резерв), 8. Украина – 2 миллиона 100 тысяч (900 тысяч регулярной армии, 1 миллион 200 тысяч – резерв),

– 2 миллиона 100 тысяч (900 тысяч регулярной армии, 1 миллион 200 тысяч – резерв), 9. Северная Корея – 1 миллион 880 тысяч (1 миллион 320 тысяч регулярной армии, 560 тысяч – резерв),

– 1 миллион 880 тысяч (1 миллион 320 тысяч регулярной армии, 560 тысяч – резерв), 10. Филиппины – 1 миллион 350 тысяч (150 тысяч регулярной армии, 1 миллион 200 тысяч – резерв).

Как видим, по численности резерва Украина обошла даже такие гигантские армии, как Китай, Индию, США и КНДР, попав на 5 позицию рейтинга.

В то же время мы уступили только Вьетнаму (социалистическое государство с численностью населения в 104 миллиона, в котором сохраняется обязательная срочная служба), Южной Корее и Тайваню (которые живут в постоянной угрозе вторжения со стороны КНДР и Китая соответственно) и России (здесь можно применить оба фактора – как обязательную срочную службу при большом количестве населения, так и полномасштабную войну против Украины, которая продолжается до сих пор).

Сухопутные силы

Когда мы говорим о сухопутных войсках, то представляем прежде всего танки. По их численности Украина не попала в топ-10, но получила приличное 13 место:

1. Россия – 14 тысяч 777 танков,

– 14 тысяч 777 танков, 2. Северная Корея – 5 тысяч 845 танков,

3. Египет – 5 тысяч 340 танков,

4. Китай – 5 тысяч танков,

5. США – 4 тысячи 657 танков,

13. Украина – 1 тысяча 777 танков.

Правда, к таким оценкам есть большие вопросы. По подтвержденным данным независимых обозревателей, в течение полномасштабной войны Украина смогла захватить в качестве трофеев чуть ли не 500 российских танков. Кроме того, более 800 танков нам за последние 2 года предоставили партнеры. При этом более 300 из них – западные образцы Leopard (1A5 и 2A4), M1 Abrams и Challenger 2.

Наличие западных образцов указывают на то, что украинский танковый парк значительно эффективнее и качественнее, чем, например, у Сирии, Вьетнама или Ирана, которые оказались в рейтинге выше. Кроме того, учитывая приведенные выше цифры, получается, что трофейные и предоставленные партнерами танки составляют более трех четвертей всего парка. Учитывая это, можем предполагать, что количество танков Украины в рейтинге занижено.

Зато у лидера этого рейтинга России количество танков, однозначно, завышено. Уже третий год подряд количество танков России в рейтинге Global Firepower остается практически неизменным. При этом, по данным Генштаба ВСУ, за почти 2 года полномасштабной войны Силы обороны Украины уничтожили уже более 6 тысяч танков. Значительную часть из них так же подтвердили независимые обозреватели и западные партнеры.

В этом году GF изменил подход к подсчетам другой бронетехники. Если раньше учитывали исключительно боевые единицы вроде бронемашин и бронетранспортеров, то теперь в перечень включили бронированные автомобили типа MRAP и бронированные автомобили, которые используются для логистики, инженерных сооружений и тому подобное. Исключение – разве что гусеничные танки, которые учитывались в рейтинге выше. Здесь Украина оказалась лишь на 23 позиции:

1. США – 360 тысяч единиц,

– 360 тысяч единиц, 2. Китай – 174 тысячи единиц,

– 174 тысячи единиц, 3. Россия – 161 тысяча единиц,

– 161 тысяча единиц, 4. Индия – 151 тысяча единиц,

– 151 тысяча единиц, 5. Франция – 85 тысяч единиц,

– 85 тысяч единиц, 23. Украина – 22 тысячи единиц.

Опять-таки возникают вопросы, как к количественным, так и к качественным показателям. Если о количестве, здесь тот же вопрос, учитывали ли авторы рейтинга огромные потери российской армии. Напомним, по данным Генштаба, Силы обороны уничтожили уже более 11 тысяч единиц вражеской бронетехники.

Так же и с качеством. За время полномасштабного вторжения партнеры передали Украине более 3 тысяч бронемашин. Часть из них – современные БМП Murder, Bushmaster, MaxxPro, М113, CV90 и лучшая в мире БМП Bradley. Кроме того, бронеавтомобили для ВСУ также закупают и различные волонтерские организации.

Но в рейтинге Global Firepower мы видим, что Украину разместили по количеству бронемашин даже ниже, чем, при всем уважении, совсем небольших армий вроде Алжира (почти 36 тысяч единиц), Азербайджана (29 тысяч) и Иордании (24 тысячи).

Куда ближе к реальной картине подсчет артиллерии. Так, по численности самоходных артиллерийских установок Украина оказалась на 8 месте в мире:

1. Россия – 6 тысяч 208 единиц,

– 6 тысяч 208 единиц, 2. КНДР – 4 тысячи 500 единиц,

– 4 тысячи 500 единиц, 3. Китай – 3 тысячи 850 единиц,

– 3 тысячи 850 единиц, 4. Южная Корея – 3 тысячи 189 единиц,

– 3 тысячи 189 единиц, 5. Соединенные Штаты – 1 тысяча 595 единиц,

– 1 тысяча 595 единиц, 6. Египет – 1 тысяча 489 единиц,

– 1 тысяча 489 единиц, 7. Саудовская Аравия – 1 тысяча 236 единиц,

– 1 тысяча 236 единиц, 8. Украина – 1 тысяча 205 единиц,

– 1 тысяча 205 единиц, 9. Турция – 1 тысяча 38 единиц.

У остальных стран мира менее чем по 800 единиц самоходных артиллерийских установок. Зато отрыв Украины от топ-5 рейтинга является совсем незначительным.

Как известно, наше государство наладило производство 155-миллиметровой САУ 2С22 "Богдана". В условиях наращивания производства и последующих поставок партнеров уже через год мы можем увидеть наше государство среди пятерки самых мощных армий по этому показателю.

Теперь партнеры поставляют нам:

AHS Краб – Польша;

– Польша; Caesar – Франция, Дания;

– Франция, Дания; M109 – США, Норвегия, Великобритания, Италия, Латвия;

– США, Норвегия, Великобритания, Италия, Латвия; Panzerhaubitze 2000 – Германия, Нидерланды, Италия;

– Германия, Нидерланды, Италия; AS-90 – Великобритания;

– Великобритания; Archer – Швеция,

– Швеция, RCH-155 – Германия.

Всего это уже более 400 единиц. И такие поставки продолжаются и дальше. В частности, Франция пообещала изготовить еще не менее 78 САУ Caesar для Вооруженных Сил Украины. В то же время по количеству гаубиц Украина на 16 позиции в мире:

1. Россия – 8 тысяч 356 единиц,

– 8 тысяч 356 единиц, 2. Южная Корея – 4 тысячи 863 единицы,

– 4 тысячи 863 единицы, 3. КНДР – 4 тысячи 500 единиц,

– 4 тысячи 500 единиц, 4. Индия – 3 тысячи 243 единицы,

– 3 тысячи 243 единицы, 5. Пакистан – 3 тысячи 238 единиц,

– 3 тысячи 238 единиц, 16. Украина – 1 тысяча 12 единиц.

Такую ситуацию можно легко объяснить. Буксируемые гаубицы являются куда менее мобильными и маневренными, чем самоходные установки. Следовательно, они не столь эффективны в современном бою. Поэтому наши партнеры отдают предпочтение именно САУ. Это четко заметно и по рейтингу – среди наших партнеров выше Украины расположились только США, которые с 1 тысячей 267 гаубицами оказались на 14 строчке. Ситуация с реактивными системами залпового огня несколько лучше:

1. Китай – 3 тысячи 180 единиц,

– 3 тысячи 180 единиц, 2. Россия – 3 тысячи 65 единиц,

– 3 тысячи 65 единиц, 3. КНДР – 2 тысячи 920 единиц,

– 2 тысячи 920 единиц, 4. Египет – 1 тысяча 119 единиц,

– 1 тысяча 119 единиц, 5. Иран – 775 единиц,

– 775 единиц, 7. США – 694 единицы,

– 694 единицы, 13. Украина – 491 единица.

Опять-таки стоит отметить, что количество – не означает качество. У Китая, России, КНДР или Ирана и близко нет систем уровня HIMARS. Зато в украинском войске они составляют довольно приличный процент от общего количества.

Украина в рейтинге сильнейших армий мира / Инфографика 24 Канала

Военно-морские силы

Здесь все очень просто. Аналитики насчитали у Украины всего 104 боевых корабля и катера. При этом это прежде всего небольшие патрульные катера. Такой результат разместил наш флот на 36 позиции в мире:

1. Россия – 781 судно,

– 781 судно, 2. Китай – 730 судов,

– 730 судов, 3. КНДР – 505 судов,

– 505 судов, 4. США – 472 судна,

– 472 судна, 5. Швеция – 353 судна,

– 353 судна, 7. Италия – 309 судов,

8. Индия – 294 судна,

18. Турция – 186 судов,

20. Испания – 168 судов,

26. Франция – 128 судов,

31. Великобритания – 117 судов,

36. Украина – 104 судна,

– 104 судна, 37. Иран – 101 судно.

Флот – это, наверное, самый яркий пример того, где огромное значение имеет именно качество, а не количество. Но оставим этот вопрос на совести авторов рейтинга.

Примечательно, что Украина смогла обогнать ряд морских государств с мощными экономиками и армиями. В частности, Тайвань, Данию, Канаду, Израиль, Германию и Польшу.

Так же стоит напомнить, что большое количество кораблей не всегда является залогом доминирования в море. Яркий пример – российско-украинская война. Уступая российскому флоту в десятки раз, Военно-морские Силы ВСУ диктуют врагу свои условия. Все благодаря береговым противокорабельным комплексам и современным морским дронам.

Авиация

По этому показателю в мире, предсказуемо, доминируют Соединенные Штаты Америки. По численности авиафлота они обогнали Россию, Китай и Индию вместе взятых. В свою очередь Украина, как и в случае с флотом, не смогла попасть даже в 30 самых мощных армий:

1. США – 13 тысяч 209 бортов,

– 13 тысяч 209 бортов, 2. Россия – 4 тысячи 255 бортов,

– 4 тысячи 255 бортов, 3. Китай – 3 тысячи 304 борта,

– 3 тысячи 304 борта, 4. Индия – 2 тысячи 296 бортов,

– 2 тысячи 296 бортов, 5. Южная Корея – 1 тысяча 576 бортов,

– 1 тысяча 576 бортов, 9. Турция – 1 тысяча 69 бортов,

10. Франция – 972 борта,

15. Великобритания – 664 борта,

18. Германия – 618 бортов,

19. Израиль – 612 бортов,

26. Польша – 468 бортов,

33. Украина – 321 борт.

Здесь ситуация может измениться в нашу пользу уже в этом году. Ведь партнеры обещают начать поставки нам западных истребителей F-16. В целом нам пообещали по меньшей мере 42 самолета этого типа.

В контексте России также стоит вспомнить о многочисленных потерях российской авиации. По данным Генерального штаба ВСУ, на войне против Украины враг потерял уже 331 самолет и 324 боевых вертолета. Это больше 15% от всего парка, который насчитали аналитики Global Firepower.

Финансирование армии

По этому показателю Украина смогла обогнать довольно мощные экономики. В частности, Италию, Бразилию и Канаду, которые входят в десятку крупнейших экономик мира. И это все в сложных экономических условиях, вызванных полномасштабной войной. В целом первая двадцатка рейтинга выглядит следующим образом:

1. США – 831,7 миллиарда долларов,

– 831,7 миллиарда долларов, 2. Китай – 227 миллиардов,

– 227 миллиардов, 3. Россия – 109 миллиардов,

– 109 миллиардов, 4. Индия – 74 миллиарда,

– 74 миллиарда, 5. Саудовская Аравия – 71,7 миллиарда,

– 71,7 миллиарда, 6. Великобритания – 62,8 миллиарда,

7. Германия – 55,9 миллиарда,

8. Япония – 53 миллиарда,

9. Австралия – 52,5 миллиарда,

10. Франция – 49,7 миллиарда,

11. Южная Корея – 44,7 миллиарда,

12. Украина – 42 миллиарда,

– 42 миллиарда, 13. Турция – 40 миллиардов,

14. Польша – 38,3 миллиарда,

15. Италия – 31,6 миллиарда,

16. Канада – 26,5 миллиарда,

17. Индонезия – 25 миллиардов,

18. Бразилия – 24,7 миллиарда,

19. Израиль – 24,4 миллиарда,

20. Венесуэла – 24,1 миллиарда.

Рассматривая этот рейтинг, несправедливым будет не упомянуть финансовую поддержку от партнеров Украины. Ведь именно благодаря ей, Украина способна чуть ли не весь свой собственный бюджет тратить на войско.

В то же время вопросы к отдельным партнерам все же возникают. В условиях, когда война идет уже буквально на границах НАТО, часть западных стран позволяет себе закрывать на нее глаза даже в вопросе финансирования собственной армии.

В случае поражения Украины или же если Кремль все же решит открыть второй фронт, это станет очень горькой неожиданностью для отдельных стран Европы. Неожиданно может выясниться, что они совсем не были к этому готовы.

Вместо итогов

Очевидно, что даже спустя почти 2 года с начала полномасштабной войны украинское войско, которое не только сдержало, но и одержало победы в многочисленных операциях против "второй армии мира", остается недооцененным. Если бы рейтинг Global Firepower отражал реальную картину на поле боя, российская армия действительно могла бы захватить нашу страну за несколько недель. Впрочем, как мы знаем, все пошло по совсем другому сценарию.

Конечно, это связано, в том числе и с ограниченной информацией в условиях продолжающейся войны. Впрочем, большая часть информации все же есть в свободном доступе. Порой возникает ощущение, что аналитики GF упорно не желают ее видеть. В частности, в вопросе оценки российской армии.

Ни в коем случае ее нельзя назвать "слабой" армией. Это не так. Впрочем, те преференции, которые аналитики предоставляют России, взамен занижая показатели Украины в некоторых аспектах, – вызывают большие вопросы.

Обратите внимание! Мы живем в историческое время, когда каждый непосредственно может влиять на боеспособность украинской армии, помогая ей.



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