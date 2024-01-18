Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. По его словам, недавно Киев купил 6 СУА за свой счет, чтобы "запустить инициативу".
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Чиновник подчеркнул, что в ситуации, когда западная помощь иссякает, Франция внедряет за собой режим военной экономики.
Украина приобрела 6 установок
"Украина сама готова вложить часть своих ресурсов. Она только приобрела 6 установок за собственные средства, чтобы начать инициативу", – сказал Лекорню.
Министр назвал установки Caesar "флагманом французской артиллерии".
Министр обороны Франции анонсировал визит украинского министра Рустема Умерова в четверг, 18 января. Руководители оборонных ведомств посетят завод Nexter в Бурже, где производят САУ Caesar.
Военная помощь от Франции
- В преддверии Эммануэль Макрон анонсировал свой визит в Киев. Он также заявлял, что планирует подписать двустороннее соглашение о безопасности с Украиной. И пообещал передать ВСУ десятки ракет SCALP.
- Эммануэль Макрон добавил, что двусторонние соглашения о безопасности, заключенные между Украиной и государствами-членами НАТО, а также западная помощь должны помочь оказывать давление на Владимира Путина.