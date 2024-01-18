Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. По его словам, недавно Киев купил 6 СУА за свой счет, чтобы "запустить инициативу".

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Чиновник подчеркнул, что в ситуации, когда западная помощь иссякает, Франция внедряет за собой режим военной экономики.

Украина приобрела 6 установок

"Украина сама готова вложить часть своих ресурсов. Она только приобрела 6 установок за собственные средства, чтобы начать инициативу", – сказал Лекорню.

Министр назвал установки Caesar "флагманом французской артиллерии".

Справка. Эта техника имеет 155-мм калибр и может вести огонь на расстояние до 42 километров, производя не менее шести выстрелов в минуту.

Министр обороны Франции анонсировал визит украинского министра Рустема Умерова в четверг, 18 января. Руководители оборонных ведомств посетят завод Nexter в Бурже, где производят САУ Caesar.

Военная помощь от Франции