Про це повідомив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню. За його словами, нещодавно Київ купив 6 СУА власним коштом, щоб "запустити ініціативу".
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Чиновник наголосив, що у ситуації, коли західна допомога вичерпується, Франція впроваджує у себе режим воєнної економіки.
Україна придбала 6 установок
"Україна сама готова вкласти частину своїх ресурсів. Вона щойно придбала 6 установок за власні кошти, щоб розпочати ініціативу", – сказав Лекорню.
Міністр назвав установки Caesar "флагманом французької артилерії".
Також міністр оборони Франції анонсував візит українського міністра Рустема Умерова у четвер, 18 січня. Очільники оборонних відомств мають відвідати завод Nexter у Бурже, де виробляють САУ Caesar.
Військова допомога від Франції
- Напередодні Еммануель Макрон анонсував свій візит до Києва. Він також заявляв, що планує підписати двосторонню безпекову угоду з Україною. Та пообіцяв передати ЗСУ десятки ракет SCALP.
- Еммануель Макрон додав, що двосторонні безпекові угоди, укладені між Україною та державами-членами НАТО, а також західна допомога мають допомогти тиснути на Владіміра Путіна.