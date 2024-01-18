Про це повідомив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню. За його словами, нещодавно Київ купив 6 СУА власним коштом, щоб "запустити ініціативу".

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Чиновник наголосив, що у ситуації, коли західна допомога вичерпується, Франція впроваджує у себе режим воєнної економіки.

Україна придбала 6 установок

"Україна сама готова вкласти частину своїх ресурсів. Вона щойно придбала 6 установок за власні кошти, щоб розпочати ініціативу", – сказав Лекорню.

Міністр назвав установки Caesar "флагманом французької артилерії".

Довідка. Ця техніка має 155-мм калібр і може вести вогонь на відстань до 42 кілометрів, роблячи не менше шести пострілів за хвилину.

Також міністр оборони Франції анонсував візит українського міністра Рустема Умерова у четвер, 18 січня. Очільники оборонних відомств мають відвідати завод Nexter у Бурже, де виробляють САУ Caesar.

Військова допомога від Франції