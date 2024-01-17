США провели вже два раунди перемовин щодо безпекової угоди з Україною. Перемовини тривають, тож підписання договору можливе.

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Макрон обіцяє підписання угоди та зброю: що відомо

Очікується, що президент Франції Емманюель Макрон приїде до України в лютому – "завершити двосторонню безпекову угоду". Документ допоможе збільшити фінансову та оборонну спроможність України.

Найближчими тижнями обіцяють надати Україні більш сучасне озброєння – мова про близько 40 ракет дальнього радіусу дії Scalp і кілька сотень бомб.

З цими поставками я сам поїду в Україну в лютому і доопрацюю ці тексти,

– цитують Макрона журналісти.

Президент Франції переконаний, що європейці повинні забезпечити Україні можливість продовжувати боронити державність. Путіну не можна дозволити перемогти, інакше тоді буде загрожена сама Європа.

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Що Україна підписала з Великою Британією