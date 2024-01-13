Сунак назвав цей пакет найбільшим єдиним пакетом допомоги від початку війни. Рекордний пакет містить додаткове обладнання до ППО, додаткову протитанкову зброю, додаткові ракети дальнього радіуса дії, тисячі снарядів і проведення навчань для тисяч українських військових. Проте про деяку допомогу не говорять публічно.

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Які дрони отримає наша держава завдяки допомозі від Британії

Прем'єр-міністр Сунак також оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні в розмірі 2,5 мільярда фунтів. Це найбільший пакет допомоги з початку повномасштабного вторгнення. Щонайменше 200 мільйонів з цього пакету будуть виділені на виробництво бойових дронів для України, зокрема для розвідувальних, далекобійних і морських дронів. Це буде найбільша поставка дронів для України серед усіх країн,

– написав міністр оборони.

Зверніть увагу! Під час пресконференції мовилося про розвідувальні дрони, атакувальні дрони далекої дії, а також FPV-дрони.

Що передбачає безпекова угода між Україною та Британією

Вона формалізує підтримку низки програм, яку Велика Британія надає і продовжуватиме надавати. Це стосується обміну розвідданими, кібербезпеки, медичної та військової підготовки, співпраці з питань оборонно-промислового комплексу.

Дуже важливим є те, що, відповідно до угоди, Сполучене Королівство зобов'язано проводити консультації з Україною та надавати оборонну підтримку – якщо Росія вирішить повторити свій напад.

Країни Великої сімки погодились надати Україні двосторонні безпекові запевнення на саміті НАТО у Вільнюсі в 2023 році. Велика Британія першою укладає безпекову угоду в рамках надання двосторонніх безпекових гарантій,

– підкреслив Умєров.

Буде і гуманітарна допомога

Британія надасть додаткові 18 мільйонів фунтів гуманітарної допомоги – до вже виділених 340 мільйонів фунтів. Кошти спрямують на подолання наслідків обстрілів і посилення захисту енергетичної інфраструктури.

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Сунак у Києві: що відомо про візит

24 Канал детально висвітлював приїзд британського міністра до Києва. Зокрема ми писали, який сигнал надсилає Британія візитом Сунака та що гарантує Україні угода про безпеку.