Цей пакет військової допомоги від Британії для України – на 2,5 мільярда фунтів. Про деталі рішення розкаже 24 Канал.

Дивіться також Сунак приїхав до Києва: про що свідчить послідовність британської підтримки України

Що відомо про пакет допомоги від Великої Британії

Велика Британія анонсує найбільший єдиний пакет допомоги від початку війни – це пакет на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів,

– сказав Ріші Сунак.

Яка допомога від Британії увійде в найбільший єдиний пакет:

додаткове обладнання до ППО;

додаткова протитанкова зброя;

додаткові ракети дальнього радіуса дії;

тисячі снарядів;

проведення навчаннь "для ще тисяч українських військових".

Також домовилися про дрони. Про допомогу в галузі безпілотників заявили під час пресконференції.

Британія надає гроші для виробництва дронів

А також ми надаємо 200 мільйонів фунтів, щоби побудувати тисячі дронів. Це найбільший пакет дронів, яка надавала Україні будь-яка держава,

– заявив британський прем'єр.

Попередньо відомо, що БпЛА робитимуть в Україні. Але Сунак не навів подробиць і уник говорити про те, чи може Україна вражати військові цілі на території Росії наданою зброєю.

За словами прем'єра Великої Британії, дрони "допоможуть вражати російські сили і допоможуть відкинути Росію з України, а також знизять ризики для українського експорту через Чорне море". Ідеться про розвідувальні дрони, атакуючі дрони далекої дії, а також FPV-дрони.

Утім, Сунак заінтригував, що не про всю допомогу заявили публічно.

"Є також інші речі, які ми надаємо, але я не хочу розкривати операційні деталі", – сказав він.

Загалом британський прем'єр зазначив, що від початку війни його країна надала Україні допомоги майже на 12 мільярдів фунтів.

Зеленський про британську допомогу

Президент упевнений, що допомога Британії триватиме і надалі, в наступні роки.

Британія гарантує 2,5 мільярда на цей рік, і ця допомога продовжиться в наступні роки. Термін дії – десять років,

– висловився він.

