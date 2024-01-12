Сунак також заявив, що їхня держава продовжуватиме підтримувати Україну. За його словами, Британія вже є одним із найближчих партнерів України.

Сьогодні ми йдемо далі – збільшуємо нашу військову допомогу, поставляємо тисячі передових безпілотників і підписуємо нову історичну угоду про безпеку, щоб надати Україні гарантії, які їй потрібні в довгостроковій перспективі,

– наголосив Сунак.

Що відомо про приїзд Ріші Сунака до Києва