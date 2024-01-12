Сунак також заявив, що їхня держава продовжуватиме підтримувати Україну. За його словами, Британія вже є одним із найближчих партнерів України.
Сьогодні ми йдемо далі – збільшуємо нашу військову допомогу, поставляємо тисячі передових безпілотників і підписуємо нову історичну угоду про безпеку, щоб надати Україні гарантії, які їй потрібні в довгостроковій перспективі,
– наголосив Сунак.
Що відомо про приїзд Ріші Сунака до Києва
- Прем’єр-міністр Великої Британії та президент України Володимир Зеленський підпишуть історичну українсько-британську угоду про безпекову співпрацю. Мовиться про обмін розвідданими, кібербезпеку, медичний та військовий вишкіл, а також оборонно-промислову співпрацю.
- Глава британського уряду також зустрінеться з особами, які першими займаються ліквідацією наслідків російських бомбардувань. Йдеться про працівників української ДСНС, які ліквідовують наслідки російської авіації.
- Британський прем'єр оголосить про надання Україні ще 18 мільйонів фунтів стерлінгів допомоги, 8 мільйонів з яких підуть на зміцнення енергетичної інфраструктури України проти подальших нападів Росії. До того ж Велика Британія також надасть додаткове фінансування та ресурси для навчання з англійської мови в Україні.