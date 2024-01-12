Ранее сообщалось, что Риши Сунак прибудет в Киев, чтобы подтвердить тесное партнерство Великобритании и Украины. В британском правительстве отметили, что их премьер увеличит военное финансирование для нашей страны в следующем финансовом году до 2,5 млрд фунтов стерлингов.
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Самая большая поставка дронов в Украину
В британском правительстве отметили, что из 2,5 миллиарда фунтов стерлингов по меньшей мере 200 миллионов фунтов будет потрачено на быструю закупку и производство тысячи военных беспилотников для Украины.
Речь идет о разведывательных, ударных, а также морских БПЛА. Это предоставит нашему государству еще больше возможностей для защиты украинцев и борьбы против российских оккупантов.
Это будет самая большая доставка дронов в Украину из какой бы то ни было страны. Ожидается, что большинство беспилотников будут изготовлены в Великобритании, и Министерство обороны будет сотрудничать с международными партнерами, чтобы значительно увеличить количество беспилотников, предоставленных для обороны Украины,
– говорится в заявлении британского правительства.
Сунак также заявил, что их государство будет продолжать поддерживать Украину. По его словам, Великобритания уже является одним из ближайших партнеров нашей страны.
Сегодня мы идем дальше – увеличиваем нашу военную помощь, поставляем тысячи передовых беспилотников и подписываем новое историческое соглашение о безопасности, чтобы предоставить Украине гарантии, которые ей нужны в долгосрочной перспективе,
– подчеркнул Сунак.
Что известно о приезде Риши Сунака в Киев
- Премьер-министр Великобритании и президент Украины Владимир Зеленский подпишут историческое украинско-британское соглашение о сотрудничестве по безопасности. Речь идет об обмене разведданными, кибербезопасности, медицинской и военной подготовке, а также оборонно-промышленном сотрудничестве.
- Глава британского правительства также встретится с лицами, которые первыми занимаются ликвидацией последствий российских бомбардировок. Речь идет о работниках украинской ГСЧС, которые ликвидируют последствия российской авиации.
- Британский премьер объявит о предоставлении Украине еще 18 миллионов фунтов стерлингов помощи, 8 миллионов из которых пойдут на укрепление энергетической инфраструктуры Украины против последующих нападений России. К тому же, Великобритания также предоставит дополнительное финансирование и ресурсы для обучения английскому языку в Украине.