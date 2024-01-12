В правительстве Великобритании подчеркнули, что этим визитом Сунак хочет подтвердить тесное партнерство их государства и Украины. Кроме того, британский и украинские руководители также подпишут историческое украинско-британское соглашение о сотрудничестве безопасности.

Интересно В Консервативной партии Британии бунт: размышляют над возвращением Джонсона в кресло премьера

Сунак посетит Киев с официальным визитом и подпишет гарантии безопасности

В британском правительстве отметили, что Риши Сунак увеличит военное финансирование Украины в следующем финансовом году до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Этим премьер-министр Великобритании поддержит обязательство по производству беспилотников для нашего государства.

Ожидается, что в рамках своего визита премьер-министр встретится с лицами, которые первыми занимаются ликвидацией последствий российских бомбардировок. Позже сегодня премьер-министр и президент Зеленский подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве,

– говорится в заявлении правительства.

Представители правительства напомнили, что страны G7 согласились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году, а Великобритания – первая страна, заключившая окончательное соглашение.

"Соглашение между Британией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности официально закрепляет ряд поддержки, которую Соединенное Королевство оказывало и будет продолжать предоставлять безопасности Украины, включая обмен разведданными, кибербезопасность, медицинское и военное обучение, а также оборонно-промышленное сотрудничество", – подчеркнули представители правительства.

В заявлении также говорится, что дополнительное финансирование поможет использовать лучшие военные знания и оборонную продукцию Британии для обеспечения победы Украины на поле боя, включая такие критические направления, как ракеты большой дальности, противовоздушная оборона, артиллерийские боеприпасы и безопасность на море.

В британском правительстве сказали, на что распределят помощь Украине

Представители правительства Соединенного Королевства также подчеркнули, что из 2,5 миллиарда фунтов стерлингов финансирование, по меньшей мере, 200 миллионов фунтов стерлингов будет потрачено на быструю закупку и производство тысяч военных беспилотников для Украины, включая разведывательные, ударные и морские.

Это будет наибольшая доставка дронов в Украину из какой бы то ни было страны. Ожидается, что большинство беспилотников будут изготовлены в Великобритании, и Министерство обороны будет работать с международными партнерами, чтобы значительно увеличить количество беспилотников, предоставленных для обороны Украины,

– говорится в заявлении правительства страны.

Прокомментировал визит в Украину и британский премьер-министр Риши Сунак. Он отметил, что Великобритания будет с Украиной "в ее самые темные часы и в лучшие времена, которые придут".

Также во время визита в Киев Сунак встретится с работниками украинского ГСЧС, ликвидирующими последствия российской авиации. Британский премьер объявит о предоставлении Украине еще 18 миллионов фунтов стерлингов помощи, 8 миллионов из которых пойдут на укрепление энергетической инфраструктуры Украины против последующих нападений России.

К тому же, Великобритания также предоставит дополнительное финансирование и ресурсы для обучения английскому языку в Украине.