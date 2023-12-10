Журналисты пообщались с несколькими депутатами-консерваторами. Они считают, что единственный способ спасти партию от поражения на выборах – вернуть бывшего премьера Бориса Джонсона.

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Консерваторы теряют позиции

Согласно социологическим исследованиям, на предстоящих выборах в 2025 году. Лейбористы могут получить вдвое больше голосов. Речь идет о 41 – 45% для лейбористов и 22 – 29% для консерваторов.

Один из представителей популистской партии Reform UK Найджела Фараж отметил, что через 6 – 8 недель будет в опросах более 15%, а тори начнут опускаться ниже 20%.

В этот момент от пяти до десяти депутатов поймут, что игра окончена, и перейдут к нам. Тогда игра будет окончена. Это будет последнее правительство в нашей памяти, где тори имеют большинство. Мы их уничтожим,

– подчеркнул он.

Следует понимать, что на популярность популистов Фаража активно реагируют партийные доноры. Так, эта партия сразу же получила 100 тысяч фунтов от одной из компаний. Заметим, что она за 20 лет перечислила тори 640 тысяч фунтов стерлингов.

В то же время следует понимать, что до сих пор Бориса Джонсона не вернули на должность только потому, что у него отсутствует мандат. Также говорится, что замена Риши Сунака на другого политика из Палаты общин "скорее ухудшит, чем улучшит" ситуацию.

Сам Джонсон имеет шансы вернуться в британский парламент. Но для этого кто-то должен уступить ему место. После этого понадобится собрать 53 подписи под письмом, в котором выражают недоверие Риши Сунаку. Есть и другой вариант. Временным премьером может быть назначена соратница бывшего премьера Прити Пател.

Джонсон и Украина

За время премьерства Борис Джонсон стал настоящим хорошим другом для нашей страны. Он был среди первых политиков, которые после начала полномасштабного вторжения бросились помогать Украине обороняться от России.

Как только Борис Джонсон покинул пост премьера, он неоднократно критиковал своего преемника – Риши Сунака. Также доставалось партнерам. По словам бывшего премьера, Великобритания должна срочно предоставлять необходимое Украине оружие.

В октябре он общался с украинскими журналистами в эфире телемарафона. Он отметил, что все еще остается русофилом. А на вопрос, каким будет будущее России, он отметил, что "имеет значение, каким будет будущее Украины".

Это страна, на которую напали. Украинцы – те, кто нуждается в нашей поддержке. Украина должна быть свободна и Украина должна быть независимой. Украина должна выбирать свою судьбу,

– подчеркнул экс-премьер Британии.

Тогда же он предположил, что до войны в Израиле Россия не имеет отношения. А также подчеркнул, что нельзя давать миру возможности перевести фокус из нашего государства.