Об этом он сказал в интервью, что вышло в эфире телемарафона "Единые новости", информирует 24 Канал. Джонсон заметил, что русофил, ведь "только дурак" не увлекается русской культурой, языком и цивилизацией.

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Я все еще русофил. Я до сих пор увлекаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться,

– сказал Джонсон.

В то же время политик признал, что ему "очень грустно по поводу того, что происходит сейчас".

"Я думаю, что будет глупо делать вид, что российский народ не поддерживает эту войну, и это трагедия", - отметил политик.

Джонсон призвал продолжать поддерживать Украину

Отвечая на вопрос, каким будет будущее России, Джонсон ответил, что "имеет значение, каким будет будущее Украины".

"Это страна, на которую напали. Украинцы – те, кто нуждается в нашей поддержке. Украина должна быть свободной и Украина должна быть независимой. Украина должна выбирать свою судьбу", – подчеркнул экс-премьер Британии.

Также экс-премьер считает, что Россия не имеет отношения к войне в Израиле. Однако, по его словам, нельзя давать миру возможность перевести фокус внимания из Украины.

К слову, еще раньше Борис Джонсон высказывал мнение, что после победы Украины в войне Россия не развалится. Тогда страну-агрессора он назвал "великим, гордым, старым государством".