Про це він сказав у інтерв’ю, що вийшло в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує 24 Канал. Джонсон зауважив, що русофіл, адже "тільки дурень" не захоплюється російською культурою, мовою та цивілізацією.

Дивіться також Київ – фантастичне місто, я захоплююсь духом опору киян, – Борис Джонсон

Я досі русофіл. Я досі захоплююся мовою, культурою, російською цивілізацією. Тільки дурень не буде захоплюватися,

– сказав Джонсон.

Водночас політик визнав, що йому "дуже сумно щодо того, що відбувається зараз".

"Я думаю, що буде безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну, і це трагедія", – зауважив політик.

Джонсон закликав продовжувати підтримувати Україну

Відповідаючи на питання, яким же буде майбутнє Росії, Джонсон відповів, що "має значення, яким буде майбутнє України".

"Це країна, на яку напали. Українці – ті, хто потребує нашої підтримки. Україна має бути вільною і Україна має бути незалежною. Україна має обирати власну долю", – наголосив експрем'єр Британії.

Також експрем'єр вважає, що Росія не має стосунку до війни в Ізраїлі. Проте, за його словами, не можна давати світу можливість перевести фокус уваги з України.

До слова, ще раніше Борис Джонсон висловлював думку, що після перемоги України у війні Росія не розвалиться. Тоді країну-агресора він назвав "великою, гордою, старою державою".