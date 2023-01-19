Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, никого не должно волновать, что будет с политической карьерой Владимира Путина после поражения в войне.

Важно Джонсон рассказал о своем видении победы и предстоящей битве за Крым

Джонсон рассказал о последствиях поражения для Путина

На вопрос журналиста, что будет с Россией после поражения, Джонсон заявил, что "не наша работа – советовать, как Путину сохранить свое кресло в Кремле".

Я не думаю, что нас беспокоит политическая карьера Путина. Это не наша работа – советовать, как ему сохранить свое кресло в Кремле,

– сказал он.

По словам Джонсона, главная задача – помочь Украине победить так быстро, как это возможно.

"И когда это произойдет – то знаете, что будет? Посмотрите на опрос в России, посмотрите, как Путин контролирует медиа и формирование общественного мнения в России. Ему не будет сложно убедить российское население в том, что его "специальная военная операция" достигла "специального успеха", просто это произошло "очень специальным способом", который он всем объяснит. Он расскажет россиянам, что Украина "денацифицирована" и что исчезли все "нацисты", которых на самом деле и не существовало", – отметил бывший премьер.

Джонсон подчеркнул, что у российского диктатора достаточно политического пространства, чтобы заявить российскому народу, что он достиг своей цели в Украине. По мнению политика, после поражения в войне Россия не развалится.

Не думаю, что это произойдет. Я думаю, что Россия – большая, гордая, старая страна. Поэтому Россия не развалится, нет,

– заявил Джонсон.

Он добавил, что цель всего мира – не в том, чтобы достичь каких-то конкретных изменений в Москве, а защитить и помочь Украине, а также, чтобы наше государство было свободным, суверенным и независимым.

Джонсон высказался о возвращении Крыма

Борис Джонсон заявил, что Запад поддержит Украину в предстоящей битве за временно оккупированный Крым. Но сначала нашей стране помогут вернуть Мелитополь, Мариуполь, Бердянск и весь этот "сухопутный коридор".