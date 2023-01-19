По словам Джонсона, Украина окажется в несоизмеримо более сильной позиции. Кстати, ранее он заявлял, что война может закончиться только поражением Путина.

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Как Джонсон видит победу

Я скажу – хотя, конечно, будет решать Владимир Зеленский – что наименьшим минимумом, при котором вы в принципе можете начинать о чем-то говорить с россиянами, с Путиным – есть вариант, что они уберутся к линии статуса кво, который был перед 24 февраля,

– заявил бывший премьер-министр Великобритании.

Джонсон считает, что Украина вернет все территории, в том числе Донбасс и Крым.

"Во-первых, из-за того, что это законно. Это границы Украины. Во-вторых, из-за того, что мы помним, как уже потерпели неудачу, когда позволили нарушить международные границы Украины в 2014 году. Это тогда стало катастрофой, потому что Запад оказался слабым и не встал на защиту Украины", – отметил он.

Джонсон вспомнил "Нормандский процесс", который никуда никого не привел. Однако Путин "получил возможность расковыривать ножом рану и постоянно ее взбудораживать", потому что он видел, что в конце концов получит возможность сделать новый ход.

По поводу Крыма Джонсон заявил, что Запад поддержит Украину в предстоящей битве за временно оккупированную территорию. Но сначала нашей стране помогут вернуть Мелитополь, Мариуполь, Бердянск и весь этот "сухопутный коридор".

И я думаю, что когда это произойдет, ваша геостратегическая позиция станет совершенно другой. Украина окажется в несоизмеримо более сильной позиции, а Кремль и, соответственно, Путин будут гораздо слабее,

– подчеркнул бывший премьер.

Путин должен проиграть

Джонсон рассказал, что всем остальным коллегам он всегда говорил: "Путин должен проиграть. А Украина должна добиться успеха, что означает как минимум отбросить Путина со всех территорий, которые он захватил с 24 февраля". Но с премьером спорили.

"Каждый раз, когда коллеги из других европейских столиц предлагали какие-то переговоры или мирные планы, какие-то договоренности с Путиным о мирном соглашении, эта идея моментально разваливалась в обсуждении, ведь вы не можете ни о чем договориться с Путиным просто из-за того, что ему столь очевидно не можно доверять! Поэтому идея о договоренности с ним "не взлетела". И каждый раз все были вынуждены возвращаться к единому логическому выводу, что мы должны поддерживать Украину всем, чем мы можем, пока Украина не выбросит путинских захватчиков со своей земли", – подчеркнул Джонсон.

Путин не сможет добиться успеха

Ранее Борис Джонсон заявлял, что президент России "не понимал, с чем он столкнется, когда введет свои войска в Украину". Кроме этого, Путин не ожидал столь сильного сопротивления украинцев.

"Путину нужно осознать, что сейчас он не может добиться успеха", – говорил Джонсон.

Также бывший премьер обвинил диктатора в ряде военных преступлений такого уровня, какого не было в Европе со времен Третьего рейха и Второй мировой войны. Джонсон добавил, что Великобритания хочет сделать больше и чувствует агонию украинцев.