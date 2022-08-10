Детали разговора президента Франции и премьера Великобритании

Разговор политиков состоялся 9 августа в телефонном формате. Макрон и Джонсон заявили, что помощь их стран украинским военным "вносит значительное влияние" в противостоянии России.

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Они согласились с тем, что усилия Великобритании и Франции по подготовке и оснащению украинских войск оказали значительное влияние на войну.

– говорится в сообщении.

Лидеры отметили важность недопущения усталости Запада от войны в Украине.

Джонсон и Макрон также обсудили другие вопросы. В частности, продовольственный кризис, который возник из-за российской агрессии против Украины.

Зеленский говорил с Макроном

В начале августа с французским президентом полечился украинский лидер Владимир Зеленский . Разговор президентов длился около 1,5 часов. В Офисе Президента подчеркнули, что она была предметной. Зеленский рассказал коллеге о ситуации на фронте, теракте россии в Оленовке и других важных новостях.

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Лидеры обсудили сотрудничество по безопасности, помощь Франции, потребность в современном вооружении, макрофинансовую поддержку и послевоенное восстановление Украины. Зеленский также пригласил Макрона принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы.

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