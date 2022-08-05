Президенты россии и Франции могут поговорить "в любую минуту", если это будет необходимо. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на заявление пескова, передает 24 канал.

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Почему Франция "недружественное государство" для россии

По словам пескова, путин и Макрон не говорили по телефону два месяца, ведь нужды в этом нет.

Во-первых, Франция – это недружественное государство из-за тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны. А не созваниваются потому, что пока считают, что не настал момент, и сейчас пока это не нужно.

- заявил пресс-секретарь путина.

Что известно об "эпопее" с длительными разговорами путина с Макроном

Эммануэль Макрон часто звонил путину и до 24 февраля. За 4 дня до полномасштабной войны президент Франции звонил российскому диктатору поговорить о Минских соглашениях.

Кроме того, во Франции сняли документальный фильм о разговорах Макрона с путиным.

Также Макрон заявлял, что иногда его звонки к путину происходили по просьбе Киева, но все же чаще он звонил по телефону российскому диктатору по собственному желанию.

Из-за многочисленных разговоров Макрона с путиным в сети появилось множество фотожаб и мемов на эту тематику.

Макрон назвал россию "имперским колониальным государством"

Президент Франции заявил, что вторжение россии в Украину похоже на войну XX или даже XIX века. По его словам, страна-агрессор – "одно из последних имперских колониальных государств". Ведь она действовала именно так, когда напала на соседнюю страну, чтобы защитить собственные интересы.

Кроме того, он обвинил россию в решении "гибридной мировой войны нового типа".

Также Макрон упомянул о российских пропагандистских государственных медиакомпаниях RT и Sputnik. По его словам, россия стала одной из стран, где наиболее активно использующих инструменты пропаганды.

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