Новый фильм о Макроне получил название "Президент, Европа и война". После его пересмотра становится понятно, насколько сильно Европа оказалась не готова к последним катастрофическим событиям и их последствиям.

Внимание Макрон не собирается называть Россию страной-террористом

Работу над документальной картиной, посвященной внешней политике Парижа, начали еще до войны.

Ключевой момент фильма – разговор президентов до полномасштабного вторжения

За последние 6 месяцев журналист Ги Лагаш снимал французского лидера и его советников в Париже, Москве, Киеве и Брюсселе. Главный момент фильма – телефонный разговор Макрона с Путиным, который удалось записать за 4 дня до начала войны.

О чем говорил Макрон с российским диктатором:

Макрон хотел обсудить с Путиным выполнение Минских соглашений. Он попросил российского диктатора высказать свое видение ситуации и четко сказать о своих дальнейших намерениях.

Путин попытался перебросить всю вину на Зеленского, мол, тот "ничего не делает" и "лжет Макрону". Затем Путин решил атаковать и обвинил Макрона в желании пересмотреть Минские договоренности. Тот начал яростно протестовать.

Понятия не имею, где учился ваш юрист. Я смотрю прямо на текст договоренностей и пытаюсь их применить,

– заявил Макрон.

Путин решил продолжать играть знакомую пластинку и ныть о том, что пророссийских боевиков "не слышат". Макрон возразил, что на позиции сепаратистов всем "плевать", ведь они не являются стороной Минских соглашений.

Зачем переговоры, если они безрезультатны

В финальной сцене фильма Макрон беседует с режиссером в поезде во время возвращения из Киева.

Я провел много времени в попытках помешать этой войне. Я верил в путь доверия и интеллектуального диалога,

– говорит Макрон.

Режиссер отмечает, что он продолжал попытки разговаривать с Путиным и после 24 февраля. Поэтому риторически спрашивает: для чего президент это делал, если, очевидно, это ни к чему не приводит.

Макрон ответил, что "каждый новый этап войны требует новой попытки диалога". Новая фаза наступила, когда в мире узнали о массовых убийствах в Буче. Поэтому французский лидер отмечает, что после этого в течение нескольких недель не разговаривал с Путин, потому что считает, что тот перешел моральную и политическую грань.

Как комментируют во Франции фильм

Французский историк, профессор Университета Ренн-II Сесиль Вессье убеждена, что Россия и Запад расходятся в понимании культуры политического диалога. Комментируя сюжет фильма, Вессье уверяет, что переговоры Макрона и Путина – это столкновение двух разных политических культур.

Макрон считает, что нужно вести диалог во что бы то ни стало, до самого конца, чтобы дать Путину возможность выйти из этой ситуации, исправить ее. Вопрос в том, может ли Путин с его ментальностью ленинградской шпаны и гэбиста увидеть в этом что-то кроме разглагольствований европейцев и принять такой выход из ситуации? Конечно, нет,

– отметила Вессье.

Историк утверждает, что Макрон оказался наивным.

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К слову, Эммануэль Макрон заявил, что может уехать в Россию. Однако для этого нужны определенные жесты со стороны президента страны-агрессора Владимира Путина.

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