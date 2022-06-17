Макрон отметил, что будет продолжать звонить Путину. Однако эти звонки он будет совершать с ведома президента Владимира Зеленского.

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Макрон поедет в Россию при определенных условиях

Президент Франции рассказал, что кто-то не понимает, почему он звонит Путину. Однако Макрон считает, что именно в этом его роль. В то же время, он отметил, что не поедет в Россию просто так.

Для этого нужны предварительные условия, а значит – жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это будет иметь пользу,

– заявил Макрон.

Он отметил, что упомянутые условия пока не выполнили. Президент Франции будет продолжать общаться с Путиным по поводу гуманитарных вопросов, в частности заключенных и продовольственной безопасности.

"Поэтому я ничего не исключаю, но буду делать это прозрачно для украинского президента", – добавил Макрон.

По его словам, из-за контакта с Путиным его отношения с Зеленским не изменились.

"Я не думаю, что мы можем сказать, что наши отношения стали холоднее. Франция придерживается такой же позиции. Я был прозрачным относительно своего диалога с Путиным и иногда делал это по просьбе президента Зеленского", – отметил президент Франции.

Он добавил, что был первым лидером, принявшим Зеленского между двумя турами президентских выборов в 2019 году. Нередко Макрон звонил российскому президенту именно по просьбе Киева, однако чаще – по собственной инициативе.

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