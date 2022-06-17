Макрон зазначив, що продовжуватиме телефонувати до Путіна. Однак ці дзвінки він здійснюватиме з відома президента Володимира Зеленського.

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Макрон поїде в Росію за певних умов

Президент Франції розповів, що хтось не розуміє, чому він телефонує до Путіна. Однак Макрон вважає, що саме у цьому є його роль. Водночас він зазначив, що не поїде у Росію просто так.

Для цього потрібні попередні умови, а отже, жести з боку Путіна. Я продовжу говорити з ним з відома президента України та за умови, що це матиме користь,

– заявив Макрон.

Він зауважив, що згадані передумови поки не виконали. Президент Франції продовжуватиме спілкуватись з Путіним щодо гуманітарних питань, зокрема ув'язнених та продовольчої безпеки.

"Тому я нічого не виключаю, але завжди робитиму це прозоро для українського президента", – додав Макрон.

За його словами, через контакт з Путіним його відносини із Зеленським не змінилися.

"Я не думаю, що ми можемо сказати, що наші стосунки стали холоднішими. Франція дотримується такої ж позиції. Я був прозорим щодо свого діалогу з Путіним і іноді робив це на прохання президента Зеленського", – зазначив президент Франції.

Він додав, що був першим лідером, який прийняв Зеленського між двома турами президентських виборів у 2019 році. Нерідко Макрон телефонував до російського президента саме на прохання Києва, однак частіше – за власною ініціативою.

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