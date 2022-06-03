Президентка нагадала, що Путіна можна зупинити лише на полі бою

Грибаускайте наголосила, що дзвінки президенту Росії повинні оцінюватися як дзвінки терористу. За її словами, Путін – це вбивця та агресор.

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Я, напевно, прямо скажу, оскільки зараз можу говорити прямо і відкрито, оскільки не займаю жодної посади. Тому я кажу прямо: дзвінки терористу, вбивці та агресору повинні оцінюватися як дзвінки терористу,

– сказала Грибаускайте.

Вона вкотре нагадала, що Путіна можна зупинити лише на полі бою. Грибаускайте сказала, що це означає два шляхи: або брати безпосередню участь у війні, або надавати Україну "адекватну, необхідну, сучасну зброю."

Колишня президентка Литви зазначила, що Європа обрала другий шлях, однак через повільні темпи постачання зброї Росія здійснює просування.

"Поки вибрали другий шлях, але він проходить із запізненнями, постачають недостатньо сучасну зброю, наслідки цього ми бачимо. Ми бачимо, що Росія повільно, але пробивається у східній частині вперед, в обох напрямках, а зокрема й українці зазнають величезних втрат – як людей, так і техніки", – резюмувала Грибаускайте.

Хто підтримує зв'язок з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц перед повномасштабною війною побували у Москві, де намагалися відмовити Путіна від вторгнення.

Після вторгнення Макрон і Шольц час від часу проводять телефонні розмови з Путіним. Також до Росії приїздили канцлер Австрії, глави ООН, Червоного Хреста та МАГАТЕ, прем'єр Ізраїлю.

Та останнім часом на адресу політиків, які підтримують зв'язок з Путіним, почала лунати критика. Зокрема, в Естонії під час саміту Європейського Союзу закликали Макрона та Шольца відмовитися від розмов з Путіним.

Голова комісії закордонних справ естонського парламенту Марко Міхкельсон заявляв, що це шлях до нової агресії.

Додамо, що постійний представник України в ООН Сергій Кислиця теж застеріг від домовленостей з Путіним. Він сказав, що компроміси щодо припинення війни у жодному випадку не повинні зачіпати інтересів України.

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