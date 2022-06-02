Поступки дозволять Путіну реформувати та модернізувати армію

Таку думку висловив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Він провів історичну паралель з британським прем'єром Невіллом Чемберленом, який був прихильним політики умиротворення і підписав Мюнхенську угоду з Адольфом Гітлером.

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Кислиця наголосив на неприпустимості компромісів з агресором ціною інтересів України, відповідаючи на питання, що Захід може "втомитися" від війни, через що почне слабшати підтримка.

Думаю, у Великій Британії суспільство достатньо розумне й освічене, щоб пам'ятати історію. Хочу нагадати про угоди, підписані між Чемберленом і Гітлером у 1938 році… Менше ніж через рік розпочалася Друга світова війна. Якщо ми хоч чомусь навчилися з нещодавньої історії Європи – ми повинні усіма можливими способами уникати якихось угод, подібних до домовленості між Гітлером і Чемберленом у 1938 році,

– сказав Кислиця.

Постпред України в ООН зазначив, що просування ідеї про припинення війни ціною поступок України агресору буде небезпечним і безвідповідальним.

Кислиця заявив, що поступки дозволять Путіну реформувати та модернізувати армію і з новою силою атакувати.

"І тоді Європі, і Британії теж, доведеться платити потрійну ціну. Тоді ми можемо побачити напад вже на країну НАТО", – зазначив він.

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Постпред переконує, що Україна ніколи не змириться з окупацією своїх територій, навіть якщо Росії вдасться окупувати увесь Донбас і тривалий час зберігати контроль над іншими захопленими територіями.

Думаю, ми ніколи не погодимося з тим, що Росія повністю контролює будь-яку частину території України. Будь-які припущення про те, що Україна погодиться на це – неправильні, і не лише з військової, а й політичної точки зору. Українці як нація ніколи не погодилися б з тим, що керівництво країни уступило частину території іншій державі. В Україні це було б політичним суїцидом,

– наголосив Кислиця.

Він додав, що в сучасній історії України громадянське суспільство ніколи не мовчало, коли не погоджувались з рішеннями влади.

Україна та Росія призупинили мирні переговори

Перед повномасштабною російською агресію європейські лідери намагалися відмовити Володимира Путіна від війни з Україною. Зокрема, до 24 лютого у Москві побували президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Макрон і Шольц досі час від часу проводять телефонні розмови з Путіним, який навідріз відмовляється говорити з українським президентом Володимиром Зеленським.

В Естонії під час саміту Європейського Союзу закликали Макрона та Шольца відмовитися від розмов з Путіним. Зокрема, голова комісії закордонних справ естонського парламенту Марко Міхкельсон заявляв, що це шлях до нової агресії.

Україна від початку намагається врегулювати війну шляхом дипломатії, проте Москва висуває погрози та ультиматуми. Зокрема, у Кремлі цинічно натякнули, що хочуть, аби Київ пішов на територіальні поступки.

Через те, що після зустрічей у Стамбулі ніякого просування не відбулося, мирні переговори між Україною та Росією призупинені. Україна готова сісти за стіл переговорів, якщо Росія відведе війська на межі станом на 23 лютого.

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