Прессекретар Путіна не наважився назвати речі своїми іменами

Дмитро Пєсков, прессекретар президента Росії Володимира Путіна, під час брифінгу відповів на запитання пропагандистів, яких поступок від України очікує Москва.

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У відповідь Пєсков сказав, що Росія чекає від України прийняття її вимог і "усвідомлення ситуації, що реально склалася".

Водночас прессекретар Путіна не наважився назвати речі своїми іменами. На уточнююче питання, чи йдеться про територіальні поступки, він щось пробурмотів, що "це не територіальні поступки", а Києву буцімто треба визнати ситуацію де-факто та "просто тверезо її оцінити".

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