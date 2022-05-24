Нещодавно очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що активна фаза війни повинна закінчитись до кінця цього року, а вже у серпні має відбутись переломний момент. В інтерв'ю виданню "Українська правда" посадовець пояснив, що саме має відбутись в останній місяць літа цього року.

Читайте також На Запоріжжі ворог перегруповується, нарощує війська і створює окупаційні "комендатури"

Буданов про переломний момент у війні

Кирило Буданов пояснив, що до серпня кількість озброєння, що постачають західні партнери Україні, повинна стати "значимою". Він додав, що від моменту оголошення про постачання зброї до її фактичного застосування проти російських загарбників минає кілька етапів, які потребують часу:

надходження зброї в Україну;

опанування цієї зброї українськими військовими;

початок її використання.

Тому, за словами очільника ГУР МО, необхідної кількості озброєння до серпня, на жаль, не буде. Лише в останній місяць літа вона перебуватиме у військових частинах й зможе активно використовуватись нашими захисниками та захисницями під час бойових дій.

Саме тому почнеться переламний момент. Бо зараз нам катастрофічно не вистачає важкого озброєння,

– зауважив Буданов.

Закінчення активної фази

На переконання начальника української розвідки, активна фаза війни повинна значно скоротитися до кінця 2022 року й "звестись майже до нуля". Йдеться, уточнив Буданов, саме про активне ведення бойових дій – баталій того рівня, що відбуваються зараз, коли "з рук у руки" переходять цілі населені пункти.

До слова, очільник Головного управління розвідки додав, що війна закінчиться виходом наших сил до адміністративних кордонів України. Деталі того, у якому вигляді триватиме війна далі, після закінчення активної фази, посадовець вирішив не коментувати.

Нагадаємо, що раніше Кирило Буданов в інтерв'ю іноземним ЗМІ розповів, що перемога України у війні спричинить зміну політичного керівництва Росії. Посадовець запевнив, що Путін хворіє одразу кількома серйозними захворюваннями, одне з яких – рак.

Зверніть увагу – радник очільника МВС запевнив, що "рашисти дуже швидко втікатимуть з Херсона": дивіться відео