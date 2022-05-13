Про це у новому інтерв'ю розповів глава військової розвідки України Кирило Буданов. Він наголосив, що в Путіна одночасно виявили кілька захворювань, одне з яких – рак.

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Путін перебуває у вкрай критичному стані

Буданов розповів, що перемога України призведе до зміни політичного керівництва Росії.

"Такі процеси вже запущені і їх неможливо зупинити",

– додав він.

За його словами розвідка володіє точною інформацією, що Путін перебуває у вкрай поганому психоемоційному і фізіологічному стані.

Він дуже сильно хворий. В нього одночасно кілька значних захворювань, одним із яких є рак, – прокоментував Буданов.

Схожу інформацію надав російський олігарх, наближений до Кремля. Він розповів, що у Путіна – рак крові та додав, що у президента Росії проявляються симптоми божевілля.

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв також розповідав про хворобу Путіна. У його розпорядженні опинився запис розмови російського олігарха, який вважає, що смерть Путіна – це значно краще, аніж продовження війни проти України.

Глава військової розвідки України дав оптимістичні прогнози

За словами Буданова, переломний момент у війні з Росією відбудеться у середині серпня, а до кінця 2022 року завершиться протистояння на усіх фронтах. Як підкреслив кореспондент Sky News, – це найоптимістичніший прогноз глави української розвідки.

Перелом буде у другій половині серпня. До кінця цього року буде завершено більшу частину активних бойових дій,

– йдеться в інтерв'ю.

Прогнози Буданова, як завжди лаконічні. Він вважає, що в результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які втратили, включаючи Донбас та Крим. До того ж саме ми в результаті розвінчаємо міф про могутню російську армію.

Європа бачить у Росії велику загрозу. Вони бояться її агресії. Ми воюємо з Росією вісім років і можемо сказати, що ця широко розрекламована російська міць – міф. Вона не така сильна. Це орда людей зі зброєю,

– наголосив Буданов.

Нагадаємо, в інтерв'ю 24 каналу екскомандир полку "Азов" Максим Жорін розповів, що вже давно не вірить у дипломатію та прогнозує, що результат протистояння вирішуватиметься виключно на полі бою. Він додав, що війна триває не з 24 лютого, а вже 8 років і саме в зоні бойових дій українська армія вирішить перемогу.

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